Kita-Landschaft auf der Kippe?

Von: Florian Hesse

Der Bildungsauftrag ist schon länger gefährdet. Jetzt könnte es für die Kitas an sich existenziell bedrohlich werden. © Florian Hesse

Die Kita-Träger kommen von mehreren Seiten unter Druck.

Halver – Das neue Kindergartenjahr hat begonnen. Und es könnte ein entscheidendes Jahr werden, was die Kindergartenlandschaft im Märkischen Kreis und im ganzen Land Nordrhein-Westfalen angeht. Ziemlich unbemerkt von der Öffentlichkeit zeichnet sich ein Krisenszenario ab, das die Fundamente des gesamten Systems trifft.



Die freien Träger von Kitas stehen mit dem Rücken zur Wand. Insgesamt 33 davon gibt es allein im Märkischen Kreis. Etwa 20 von ihnen waren zum Beginn der Sommerferien in Halver zu einem Runden Tisch zusammengekommen. Mit dabei: der Landtagsabgeordnete Ralf Schwarzkopf (CDU) und der Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Sachen Kinder, Jugend und Familie, Jens Kamieth. Es habe dabei „auch tränenreiche Beiträge“ gegeben, resümiert Kristian Hamm seitens der Sentiris gGmbH, die dazu nach Halver eingeladen hatte. Rücklagen seien aufgebraucht. Die Schere zwischen Kosten und Einnahmen gehe immer weiter auseinander.



Es sei „der perfekte Sturm“, der sich über der Kita-Landschaft und gerade über den kleinen Trägern zusammengebraut habe, skizziert es Sentiris-Geschäftsführer Kristian Hamm.



Fachkräfte

Es fehlt an Personal an allen Ecken und Enden. Die Bertelsmann-Stiftung hat allein für NRW einen Bedarf von 65 000 zusätzlichen Fachkräften errechnet. Das jedenfalls wäre die Größenordnung, wenn man eine ausreichende Zahl von Plätzen zugrunde lege und einen angemessenen Personalschlüssel insbesondere bei der Betreuung von Kleinstkindern (U3). Was man in eigener Regie tun könne, sei, selbst auszubilden. Vier angehende Erzieherinnen beziehungsweise Erzieher seien bei Sentiris beschäftigt, so Hamm.



Konkurrenz

Um aber überhaupt an qualifizierte Kräfte zu kommen, müssen sich gerade die kleinen Träger ganz hinten anstellen. Um sie gewinnen zu können, konkurrieren die kleineren freien mit den großen Trägern. Und die zahlen mehr. Die erfreuliche und wertschätzende Anhebung der Gehälter im öffentlichen Dienst können sie nicht mitgehen, hatte Hamm bereits im April deutlich gemacht unter der Überschrift „Freie Kitas in rauem Wasser“. Die durchschnittliche Erhöhung der Gehälter um 11,5 Prozent sei nicht leistbar. Bei etwa 50 Beschäftigten seien das allein für Sentiris 150 000 Euro an Kosten ohne Gegenfinanzierung.



Krisen

Zugleich erfolgt die Finanzierung des laufenden Betriebs im Wesentlichen aus Mitteln des Landes beziehungsweise der Kommunen. Dabei ist eine Dynamisierung der Zuwendungen festgeschrieben. Aufgrund des Abrechnungsverfahrens gibt es allerdings im Verfahren zwei bis drei Jahre Nachlauf. „Da hatten wir aber keine Inflation, keinen Ukraine-Krieg und kein Corona“, stellt der Sentiris-Geschäftsführer für seine wie auch für die weiteren Einrichtungen fest, die keinen großen Träger im Rücken und damit auch keine Lobby haben.



Insolvenzen?

Ob die geplante Revision des Kinderbildungsgesetzes NRW einen Ausweg aufzeigt, ist nicht absehbar. Immerhin hat es das Thema in den Landtag geschafft. Denn nicht nur die SPD-Opposition befürchtet Gruppenschließungen und Insolvenzen, wie jetzt deren familienpolitischer Sprecher, Denis Maelzer, öffentlich gemacht hat. Hamm geht zudem davon aus, dass auch die Kirchen als große Träger sich nach und nach von ihren kleinen und damit verhältnismäßig teureren Einrichtungen trennen könnten.



Risiko für Städte

Komme aber das gesamte System ins Trudeln, könnte es am Ende für die Kommunen kritisch werden. Denn die Betreuung im Kindergarten ist kommunale Pflichtaufgabe. Und gleichzeitig gilt ein Rechtsanspruch der Eltern auf einen Kita-Platz. Brechen die unterfinanzierten Träger weg, müssten daher die Städte und Gemeinden die Betreuung sicherstellen. Einen Kindergarten in eigener Trägerschaft zu betreiben, ist für die Kommunen die mit Abstand teuerste Lösung.