Letzter Akt: Kita St. Georg verschenkt Spielzeug

+ © Opfermann Julia freut sich über ein zusammenfaltbares Polizeiauto, das sie beim Flohmarkt ergattert hat. © Opfermann

Oberbrügge - In einer Woche schließt der Kindergarten St. Georg endgültig seine Pforten. Viele Spielsachen ziehen dann in zahlreiche Kinderzimmer um, denn die Kinder konnten sich am Donnerstag bei einem Flohmarkt ihre Lieblingsstücke sichern.