Kinder toben im Trockenen auf dem Winterspielplatz

Die große Hüpfburg ist das Highlight der Spielgeräte in den Räumen der FeG an der Von-Vincke-Straße 25.

Halver - Auch im Winter wollen Kinder spielen und toben. In der Kälte sind Spielplätze unter freiem Himmel eher unattraktiv und deshalb weniger gefragt. Eine Alternative bietet die Evangelische Allianz. Sie hat erneut ein Spielparadies für Kinder eingerichtet.

Auch wenn im Winter kein Schnee liegt, ist es draußen meistens zu kalt, zu nass und zu ungemütlich, um mit dem Nachwuchs auf den Spielplatz zu gehen.

Aber Kinder wollen trotzdem spielen und deshalb hat die Evangelische Allianz Halver auch in diesem Jahr wieder für drei Montage den Winterspielplatz organisiert.

Die Besucherzahl wächst stetig, denn das Angebot ist sehr beliebt

Dass das Angebot beliebt ist und gerne genutzt wird, zeigen die nackten Fakten: Bereits im vergangenen Jahr brachen die Besucherzahlen alle Rekorde (bis zu 143 Kinder kamen an einem Tag) und auch am ersten Montag waren 15 Minuten nach Eröffnung des Spielplatzes bereits 64 Kinder in den Räumen der FeG Halver.

+ Im Bällebad können die Kinder nach Herzenslust durch die bunten Bälle tauchen. © Klaus „Die Zahl ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen“, sagt Vivian Begerau von der FeG. Seit 2012 gibt es das Angebot bereits. Damals wurde die Idee aus Lüdenscheid übernommen, erinnert sich Ulrike Grigull, erste Vorsitzende des CVJM.

„Wir wollten ein Angbot für junge Familien bei schlechtem Wetter haben“, sagt Grigull. Dieses Angebot ist groß: Unter anderem können sich die Kleinen in einem Bällebad, auf einer Hüpfburg oder mit zahlreichen Spielzeugen vergnügen.

Der Eintritt in das Spielparadies ist kostenlos

Die Spielgeräte mietet die Evangelische Allianz vom CVJM und Kinderschutzbund Lüdenscheid. Im Keller des Gemeindehauses der FeG wird zudem gebastelt und mit Holz gewerkelt. Die Eltern können in der Zeit gemütlich Kaffee trinken.