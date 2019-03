Karnevalszug: Kinder ziehen durch Oberbrügge - Fotos online

Oberbrügge - Am Dienstagmorgen zogen die Oberbrügger Grundschüler und einige Kindergartenkinder beim traditionellen Karnevalsumzug durch den Ortsteil.

Die vier Klassen der dortigen Regenbogenschule sowie ein Dutzend Kinder aus dem Kindergarten Wunderland – zusammen rund 120 junge Jecken – zogen trotz schlechten Wetters ab 10.11 Uhr von der Grundschule los.

Ob als Fee, Einhorn oder Drache, Feuerwehrmann oder Astronaut – fast alle Kinder waren kostümiert unterwegs, darüber gegen Regen und Kälte meist noch mit einer dicken Jacke gekleidet.

Entlang der Strecke gab es für die kleinen Karnevalisten reichlich Süßigkeiten. Am Straßenrand, an Fenstern und auf Balkonen warteten die Erwachsenen – einige selbst kostümiert – mit Tüten voller Bonbons, Gummibär-Tütchen und Schokoriegeln, um sie den Kindern zuzuwerfen. Die stürzten sich auf jeden Schwung neuer Süßigkeiten, die in die Menge geworfen wurden, und sammelten in Windeseile alles auf und forderten mit „Kamelle! Kamelle!“-Rufen noch mehr Süßigkeiten.

Der Weg der Gruppe führte von der Grundschule aus Am Nocken entlang, dann über die schmale Treppe hinauf zum Glockenweg und wieder hinunter Richtung Heerstraße, anschließend über den Heideweg und in einer langen Schleife durch den Burgweg, bevor es zurück zum Ausgangspunkt ging. Begleitet wurde der Umzug von Mitarbeitern der Stadt, die mit ihren Fahrzeugen kurzzeitig die Straßen sperrten, und der Polizei Halver.