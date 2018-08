Keine Wespen-Plage in Halver und Umgebung

Nur einige Wespenarten interessieren sich für das, was sich Menschen aufs Brot schmieren oder beim Kaffeetrinken und Grillen auf den Tisch kommt.

Halver - Ein Sommer mit vielen Sonnentagen, an denen man bei Kaffee und Kuchen oder zum Grillen im Garten sitzen kann, bedeutet auch regelmäßige Begegnungen mit ungebetenen Gästen: Wespen. Doch mehr als in den Vorjahren seien es nicht, meint Nabu-Wespenexperte Otto Große-Bley aus Halver.

„Aus meiner Sicht sind es in diesem Jahr nicht überragend viele Wespen, das ist schon normal“, sagt er. Große-Bley ist beim Naturschutzbund Ansprechpartner in Sachen Wespen und Hornissen. Im Märkischen und im Ennepe-Ruhr-Kreis bietet er Beratungen an und kümmert sich gegebenenfalls auch um die Umsiedlung von Nestern. „Ich bekomme zwar viele Anrufe, etwa 15 bis 20 im Monat, aber das ist auch in diesem Jahr alles im normalen Rahmen.“

Wespen leiden unter Hitze und Trockenheit

Ein Grund dafür, dass es nicht vor Wespen wimmelt, sind laut Große-Bley auch die Temperaturen. „Eigentlich ist es zu trocken und zu heiß für die Wespe.“ Schon ab 28 Grad beginnen Wespen mit der Kühlung des Nests. „Sie holen Wasser, um es auf die Waben zu sprühen. Sie können auch ihre Flügel praktisch ausklinken, sodass sie nur noch damit wedeln und den Waben Luft zufächern.“

Bis 35 oder 36 Grad funktioniere diese Kühlung noch. „Darüber hinaus schaffen sie das nicht mehr und erleiden den Hitzetod.“ Gerade auf Dachböden, wo Wespen beispielsweise ihre Nester bauen, könne es mehr als 50 Grad heiß werden, sodass man die Tiere dort dann tot auf dem Boden finde. Auch in Rollladenkästen, in denen Wespen manchmal Nester bauen, könne das der Fall sein.

+ Die Waben eines Wespennests in einem Rollladenkasten. Die Außenschicht wurde zum Absaugen entfernt. © Große-Bley

Wenn Große-Bley wegen Wespen oder Hornissen gerufen wird, bestimmt er erst einmal die genaue Art der Wespen. „Wenn keine unmittelbare Gefahr besteht, versuche ich die Leute zu beruhigen und davon zu überzeugen, dass die Tiere vor Ort bleiben.“ Meistens gelinge das auch.

Von den in Deutschland vorkommenden zehn Wespenarten stören im Sommer – zum Beispiel beim Kuchenessen – nur drei, nämlich die Kurzkopfwespenarten, wie Große-Bley erläutert. Dazu gehören die Rote Wespe, eine in der hiesigen Region allerdings seltene Erdwespenart, sowie die Deutsche und die Gemeine Wespe.

+ Mit einem Staubsauger saugt Otto Große-Bley Wespen oder Hornissen aus ihrem Nest ab. © Opfermann

„Gerade die Deutsche und die Gemeine Wespe werden im Sommer zur ,Plage’, weil sie an der Kaffeetafel und in Bäckereien an den Kuchen gehen und beim Grillen ans Fleisch“, sagt der Wespenexperte. „Die sind eben von Natur aus auch Entsorger.“ Die verschiedenen Langkopfwespenarten, darunter auch Hornissen, hätten es dagegen nicht auf Kuchen oder Gegrilltes abgesehen.

Nicht aggressiv, sondern friedfertig

„Wespen sind an sich nicht angriffslustig, sie stechen nur zur Abwehr“, sagt Große-Bley. Wenn man sie in Ruhe ließe, würden sie auch nach kurzer Zeit wieder wegfliegen. Nichtstun, stehen bleiben – so sollte man sich gegenüber Wespen verhalten. Sie mit der Hand weg zu wedeln, rege die Wespe nur auf. Gerade die Deutsche und die Gemeine Wespe seien da sehr empfindlich. „Wenn man nach einer Wespe schlägt, muss man sich nicht wundern, wenn man gestochen wird“, sagt Große-Bley.

+ Die abgesaugten Insekten fallen dann in so einen Auffangkasten. © Opfermann

Auch Hornissen, die ebenfalls Wespen sind, seien nicht aggressiv, erklärt er. „Das sind sehr friedfertige Tiere, so wie Hummeln. Sie stechen nur im äußersten Notfall und um ihren Nestbereich zu verteidigen.“ Die weit verbreitete Annahme, dass das Gift der größeren Hornisse auch stärker sei, stimme im Übrigen nicht, sagt der Wespen-Experte. „Das Gift der Hornisse ist genauso stark wie bei einer Wespe.“ Das meiste Gift versprühe eigentlich die Biene, weil deren Stacheln steckenbleibe und das Organ beim Versuch der Biene, sich loszureißen, weiterpumpe.

Hornissen seien allerdings im Gegensatz zu kleineren Wespen in der Lage, ihr Gift auch zu versprühen. Deswegen trägt Große-Bley zusätzlich eine Schutzbrille, wenn er ein Hornissennest entfernt, und wegen des längeren Stachels auch zusätzlich einen Pullover.

Bei Hornissen gebe es noch eine Besonderheit, die dann zum Nachteil werde, wenn sie sich in einem Rollladenkasten eingenistet haben. Denn die Tiere scheiden viel Flüssigkeit aus, die nicht nur stinkt, sondern ätzend wirkt und das Holz durchweichen könne. „Letztendlich sind das Einzelfälle, bei denen es auch auf das Holz ankommt“, sagt Große-Bley. Wenn so ein Fall aber vorkomme, würde er die Tiere rausholen.

Wespen werden abgesaugt

Dazu benötigt er neben der Schutzkleidung bei der Umsetzung vor allem einen Staubsauger, an den ein zwei Meter langer Schlauch zum Absaugen angeschlossen wird. Dieser ist von innen glatt, damit die Tiere sich nicht verletzen. Zwischen den Staubsauger und den Absaugschlauch kommt ein Auffangkasten, in den die Tiere fallen. Ein Gitter verhindert, dass sie weiter gesaugt werden. Die dünne Außenhülle, die beim Absaugen ohnehin kaputtgeht, wird entfernt, die Waben, auf denen sich noch die Königin befindet, dann entnommen und in einen Holzkasten eingesetzt. Mit hölzernen Querstreben und Heißklebepistole werden die Waben eingebaut.

+ Die Waben werden in einen Holzkasten eingesetzt. Die Außenhülle stellen die Tiere wieder her. © Opfermann

Große-Bley sucht für den Kasten, der das neue Zuhause des Volkes werden soll, dann eine geeignete Stelle, zum Beispiel am Waldrand, wo es Wiesen und Blüten gibt, aber auch Baumharz, das zum Beispiel für Hornissen die Hauptnahrung ist. Die Wespen oder Hornissen werden dann aus dem Auffangkasten in ihr neues Zuhause entlassen. Nachdem sie sich beruhigt haben, erneuern sie rasch die Außenhülle. Diese bewahrt die Tiere vor Luftzug und sorgt dafür, dass die Temperatur im Nest konstant bleibt. „Sie bauen das innerhalb von einer Woche neu.“

Bei besonders großen Nestern könne er allerdings auch nichts machen. Manche Nester der Gemeinen oder der Deutschen Wespe könnten bis zu 10.000 Tiere umfassen und 50 bis 60 Zentimeter hoch und breit sein. „Da sind dann meine Grenzen bei der Umsiedlung auch erreicht, dann kann man es nur noch sichern.“

Das gelte auch bei Bauten von Erdwespen. Die müsste man ausgraben und würde dabei das Nest zerstören. Die würden dann entsprechend abgesperrt. Den Menschen in der Nähe müsse man dann sagen, wie sie sich verhalten sollen. „Das geht aber selbst an Schulen. Wenn man den Kindern das erklärt, passiert auch nichts.“

+ In diesem Holzkasten haben Hornissen ein neues Zuhause gefunden. © Opfermann

Zitronen und Nelken gegen Wespen

„Wenn man eine Gartenparty plant, sollte man irgendwo, etwa in 10 Metern Entfernung, eine Futterstelle einrichten“, rät Große-Bley. Etwa ältere Weintrauben mögen Wespen besonders gern, aber auch anderes Obst. „Wenn man diese Futterstelle nachfüllt, gewöhnen die Tiere sich daran und interessieren sich dann nicht für den Kaffeetisch.“ Allerdings brauche diese Methode etwas Vorlauf, vier oder fünf Tage bis zu einer Woche.

Hat man nicht so viel Zeit, die Wespen an den alternativen Futterplatz zu gewöhnen, gibt es eine andere Möglichkeit: „Man kann eine Schale mit geschnittenen Zitronen hinstellen, in die man noch einige Gewürznelken rein piekst. Den Geruch von Zitronen und insbesondere von Nelken mögen Wespen gar nicht.“ Große-Bley selbst verwendet Nelken-Duftöl. „Wenn man das versprüht, meiden die Wespen meistens den Bereich.“