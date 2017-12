Knallen erst ab Mitternacht erlaubt

Kaufen können Silvester-Fans Raketen, Knaller und Co. bereits seit Donnerstag. Gezündet werden dürfen die Feuerwerkskörper allerdings erst an Silvester ab Mitternacht.

Halver - Viele Menschen feiern den Start ins neue Jahr mit einem großen Feuerwerk. Bereits seit Donnerstag können Feuerwerkskörper in den Geschäften gekauft werden. Geknallt werden darf allerdings erst in der Silvesternacht ab Mitternacht, erklärt Lutz Eicker vom Ordnungsamt der Stadt Halver.

Raketen dürfen dann gestartet werden. „Aber nicht unbegrenzt“, betont er. Wenn man für eine Stunde Feuerwerk habe, sei das in Ordung. Er gibt allerdings zu bedenken, dass es dabei nur um die Begrüßung des neuen Jahres gehe. Sperrbezirke, in denen wie in Großstädten kein Feuerwerk gezündet werden darf, gibt es in Halver nicht.

Durch die Raketen, Knaller und mehr entsteht viel Müll auf den Straßen und Gehwegen. In erster Linie sind die Leute, die den Müll verursacht haben, auch für die Beseitigung verantwortlich. Das erklärt Klaus Ostermann, Leiter des Bauhofs. „Wir haben Ecken, an denen das gut funktioniert“, sagt er. Bei dem Müll seien vor allem leere Sektflaschen, die als Startblock für Raketen genutzt werden, ein großes Problem. Die werden stehen gelassen und „gehen dann häufig zu Bruch“. Denn meist werde erst am Tag nach Neujahr aufgeräumt.

Auch Mitarbeiter des Bauhofs sind am 2. Januar im Einsatz, um die „großen“ Ecken in Halver vom Müll zu befreien, erklärt Ostermann.