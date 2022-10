Keine Raumthermostate: 19-Grad-Ziel in Halvers Schulen nicht zu erreichen

Von: Carolina Ludwig

Teilen

In den Halveraner Schulen ist aufgrund der technischen Ausstattung das Heizen aufs Grad genau gar nicht möglich. © Carolina Ludwig

Maximal 19 Grad in öffentlichen Gebäuden – so lautete die Vorgabe des Bundeskabinetts im August. Öffentliche Gebäude, das bedeutet nicht nur Rathaus und Verwaltungsgebäude, sondern vor allem auch Schulen, haben diese zusammen mit Turn- und Schwimmhallen doch mit 75 Prozent des gesamten Gasverbrauchs der Stadt den Löwenanteil. Sollen die Schüler nun beim Lernen frieren? „Definitiv nicht“, sagt Michael Marcus Schmidt, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen der Stadt Halver.

Halver – Das 19-Grad-Ziel des Bundeskabinetts wird man in Halvers Schulen vermutlich so bald nicht einhalten können. Denn hier scheitert es bereits an der technischen Ausstattung. „Anders als im privaten Wohnzimmer haben wir da kein Raumthermostat, an dem man die Temperatur einstellen kann“, gibt Schmidt zu bedenken. „Wir wollen die Vorgabe des Gesetzgebers gerne erfüllen, können das aber nur, soweit das auch technisch möglich ist.“

Die Stadt habe sich generell die Technik der Heizungsanlagen in den Schulen angesehen und überlegt, wie das Ziel des Bundeskabinetts umzusetzen ist. Das Ergebnis: Die technischen Möglichkeiten dafür liegen nicht vor. „Einwirken können wir darauf nur, indem wir die Heizkurve etwas nach unten stellen und dann jeweils schauen, wie die Temperatur in den Räumen ist“, sagt Schmidt. Ein Rumprobieren also und das während in den meisten Schulen noch immer regelmäßig gelüftet werden muss, um die Infektionsgefahr durch Corona zu verringern. Man könne die Temperatur daher gar nicht so weit runterfahren, da es sonst zu lange dauere, die Räume wieder aufzuheizen.



Dank der Luftfilteranlagen ist in der Grundschule Oberbrügge das Lüften zumindest nicht mehr nötig. Dadurch könnte sich auch der notwendige Heizaufwand reduzieren. © Carolina Ludwig

An den Heizungen drehen werden letztendlich vermutlich Lehrer und Schüler, je nach Bedarf. „Die Hausmeister haben natürlich von uns die Aufgabe bekommen, das zu moderieren und uns die Ergebnisse mitzuteilen. Am Ende muss aber die Schule selbst schauen und darauf achten, dass die Heizung beim Lüften zum Beispiel ausgestellt und danach wieder hochgedreht wird“, sagt Schmidt. Es sei unmöglich, bei all den verschieden ausgestatteten Gebäuden eine allgemeine Lösung zu finden.



In der Grundschule Oberbrügge zumindest, könnte das Halten einer bestimmten Temperatur in Zukunft einfacher werden. „Da werden wir in dieser Woche fertig mit dem Einbau der Lüftungsanlagen. Dann ist das Lüften über die Fenster eigentlich nicht mehr notwendig“, sagt Schmidt. Grade in einem Klassenraum komme es aber noch auf das individuelle Gefühl von Schülern und Lehrern an und darauf, dass sich diese konzentrieren können. „Schulen brauchen auch frische Luft, nicht nur Wärme. Ich gehe davon aus, dass es eher zu warm wird, als zu kühl“, vermutet Schmidt.