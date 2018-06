Keine nachhaltige Verbesserung bei Müllproblem an Schleifkottenbahn

Oberbrügge - Obwohl es zwischenzeitlich so aussah, als hätte sich die Müllproblematik an der Strecke der Schleifkottenbahn erledigt, hinterlassen einige wenige offenbar weiterhin Abfälle an den Gleisen.

„Die meisten Leute wissen die Landschaft und auch die Strecke zu schätzen, aber ein paar lernen es eben nie“, sagt Stefan Heinrich, Geschäftsführer der Schleifkottenbahn GmbH, zu denjenigen, die ihre Abfälle nach wie vor an den Gleisen abladen.

Ende April hatte Heinrich sich an die Öffentlichkeit gewandt, um darauf aufmerksam zu machen, dass eine einzelne Person oder einige wenige regelmäßig die Gleise der Schleifkottenbahn am Staklenberg in Ehringhausen zur Müllentsorgung nutzten. Gartenschnitt und Renovierungsabfälle wie zertrümmerte Badkeramik und Laminatreste wurden dort hingeworfen. Die Entsorgung wurde auf die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Schleifkottenbahn abgewälzt, die die Abfälle regelmäßig wegräumen mussten.

Da in den ersten Wochen nach dem AA-Bericht zu dem Thema kein weiterer Abfall abgelegt worden war, hatte Heinrich Mitte Mai noch ein positives Zwischenfazit gezogen. Doch von Dauer war die Verbesserung nicht.

„Das war leider nicht nachhaltig“, sagt Heinrich. Es sei in den vergangenen Wochen doch wieder neuer Müll hinzugekommen. „Es wurden Dinge wie Autoreifen und Grünabfälle abgelegt.“ Somit lässt sich auch noch kein Schlussstrich unter das Müllproblem ziehen.

„Abgeschlossen ist so etwas ja nie, es sei denn, man kriegt den oder die Verursacher auch zu fassen“, sagt Heinrich. Mit regelmäßigen Kontrollgängen auf und an der Gleisstrecke arbeite man aber darauf hin, diejenigen auf frischer Tat zu ertappen, die dort Müll abladen. Meist geschehe das am Samstagvormittag.

„Ab und an ruft auch jemand aus der Nachbarschaft an, um etwas zu melden“, sagt Heinrich. Bisher erwiesen sich diese Hinweise noch als Fehlalarme. Auch wenn das Müllproblem somit weiter besteht, ist die gestiegene Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft für Heinrich etwas Positives. „Ich habe schon das Gefühl, dass die Leute stärker darauf achten. Sie wurden auf jeden Fall für das Thema sensibilisiert.“

Da das Müllproblem weiterhin besteht, gilt dies auch für die ursprünglich ausgelobte Belohnung – eine Gratis-Draisinenfahrt für vier Personen – für Hinweise auf die Müllverursacher oder die Vermittlung eines Kontakts, denn nach wie vor hofft man auf ein persönliches Gespräch mit den Verursachern. Erreichbar ist Schleifkottenbahn-Geschäftsführer Stefan Heinrich unter Tel. 0173/263 7675.