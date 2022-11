Keine drei Wochen später: Blitzer erneut beschädigt - Staatsschutz ermittelt

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Besprüht und mit einem Metallgegenstand versucht zu zerstören: Bereits im Oktober wurde der Enforcement Trailer beschädigt, jetzt wurden zudem Zeichen aus der rechtsradikalen Szene aufgesprüht. (Archivbild) © Lorencic, Sarah

Er steht noch keinen Monat an der B229 in Schwenke und doch wurde der Enforcement Trailer bereits zum zweiten Mal beschädigt. Anders als bei der Sachbeschädigung vor drei Wochen ermittelt nun die Staatsschutzabteilung.

Halver – Der Enforcement Trailer des Märkischen Kreises an der B229 wurde bereits zum zweiten Mal beschädigt. Am 7. November ging die Anzeige wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen bei der Polizei ein, keine drei Wochen nachdem die Scheibe durch Gewalteinwirkung beschädigt und zusätzlich mit Farbe besprüht wurde. Erst am 12. Oktober war der gepanzerte Blitzer in Schwenke aufgestellt worden, sehr zur Freude der Anwohner, die dem Bürgermeister aufgrund der Verkehrsbelastung sogar eine Unterschriftenliste vorgelegt hatten.

Weil dieses Mal allerdings nicht nur die Scheibe mit weißer Farbe, sondern auch die Rückseite des Blitzers mit einem Hakenkreuz und den in der rechtsextremen Szene verbreiteten Zeichen „SS“ und „88“ in schwarzer Farbe beschmiert wurde, ermittelt nun die Staatsschutzabteilung der Polizei Hagen.

Die Rückseite des Blitzers wurde mit einem Hakenkreuz und den in der rechtsextremen Szene verbreiteten Zeichen „SS“ und „88“ in schwarzer Farbe beschmiert. Auch auf ein geparktes Fahrzeug in der Nähe seien mit den Fingern ein Hakenkreuz und ein Penis gemalt worden. © Pollmann

Auch auf ein geparktes Fahrzeug in der Nähe, das sich laut Polizei in einem desolaten Zustand befand, seien mit den Fingern ein Hakenkreuz und ein Penis gemalt worden. Ein Zeuge, der an dem Blitzer vorbeigefahren war und die Beschädigung festgestellt hatte, hatte sich bei der Polizei gemeldet.

Die Scheibe des Blitzers wurde mit weißer Farbe beschmiert. Erst vor weniger als drei Wochen wurde die Scheibe mit Gewalt beschädigt und zusätzlich besprüht. © Pollmann

Ob ein Zusammenhang zu der Beschädigung vor drei Wochen besteht, werde geprüft. Da die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung Ende Oktober von der Polizei im Märkischen Kreis geführt werden, würden sich die Behörden dazu austauschen, teilt die Polizei Hagen auf Anfrage mit. „Es kann zusammenhängen, muss es aber nicht. Was immer hilft, sind Zeugenhinweise“, sagt Ramona Arnhold, Pressesprecherin der Polizei Hagen.