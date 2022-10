Kein Halten mehr vor Lachen: Zweite Comedy-Show kommt gut an

Von: Björn Othlinghaus

Die zweite Comedy-Show in Halver war ein voller Erfolg. © Björn Othlinghaus

Fünf Comedians haben das Publikum ordentlich zum Lachen gebracht.

Halver – Wer nicht da war, hat was verpasst! Das kann man mit Fug und Recht von der Halveraner Comedy-Show sagen, die am Samstag in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums zu sehen war. Fünf Comedians sorgten auf unterhaltsame Art für viel Spaß und gute Unterhaltung über die gesamte Distanz von gut zwei Stunden. Die Moderation des Abends übernahm Jens Heinrich Claassen, der bereits seit 2004 auf Comedy-Mission unterwegs ist. Natürlich gab es von ihm auch die eine oder andere Comedy-Einlage, darunter ein Exkurs über sein Leben als Single im Verbund mit dem Lied „Spieleabend“, ein waschechter Walzer, bei dem das Publikum im Refrain mitschunkeln durfte.

Im Anschluss begrüßte Claassen den nach eigener Aussage „größten Kabarettisten der Welt“, Jonas Greiner. Der 2,07 Meter große Greiner war aus Lauscha in Thüringen angereist und freute sich deshalb nach eigenen Angaben riesig, dass seine Gage des Abends in Westmark ausgezahlt wird. Greiner sprach über seine anscheinend weit hinter dem Mond liegende Heimat, in der das Krankenhaus ehrenamtlich von Karl-Heinz betrieben wird, einem Arzt in Rente, der in der Charité noch bei Robert Koch studiert hat.



Musikalisch wurde es auch

Musikalisch und humorvoll, aber auch extrem gallig und böse präsentierte sich der aus seiner Wahlheimat Berlin angereiste und in Wuppertal geborene Comedian Falk Plücker alias Liedermacher Falk. In seinem ersten Song schlug der Handwerkermangel bei ihm voll durch, doch Falk rächt sich bitterlich beim unzuverlässigen Klempner, indem er die Fäkalien, in denen er schon tagelang stehen muss, durch das offene Fenster in dessen Wohnung ablädt.



Ein weiterer feiner Song, in dem Falk seinen alten Eltern, die mit ihm ins Mehrgenerationenhaus ziehen wollen, knallhart eine Abfuhr erteilt und sie lieber ins Heim schickt, um allein im Elternhaus leben zu können, ließ gerade die älteren Semester im Publikum eher gequält lächeln und ein wenig schlucken, aber Humor muss und sollte eben hin und wieder auch mal weh tun.



Jonas Greiner: Der 2,07 Meter große Greiner war aus Lauscha in Thüringen angereist und freute sich deshalb nach eigenen Angaben riesig, dass seine Gage des Abends in Westmark ausgezahlt wird und brachte damit viele zum lachen. © Björn Othlinghaus

Ähnlich kam im zweiten Programmteil das „Abschiedslied für Raucher“ daher, in dem Falk – selbst Raucher – bitterböse mit dem „ekligen Pack“ abrechnete. C. Heiland, ebenfalls aus Berlin angereist, war, so sagt er es jedenfalls, früher Psychiater und spielt ein Instrument, das keiner kennt. Hierbei handelt es sich um das von Suzuki Musical Instruments entwickelte Omnichord, dem kein großer Erfolg beschieden war, das aber ab und zu noch immer in der Musik zum Einsatz kommt.



Mit diesem Instrument wundersam orchestriert appellierte „der Heiland“ unter anderem dafür, dass die „Ich hab’ nichts gegen Ausländer, aber ….“-Fraktion „einfach mal die Fresse“ hält, oder sang ein Lied für seine Freundin Brigitte, in dem es darum geht, dass Schönheit vergänglich ist, aber nur dann, wenn sie schon mal da war.

Wie er 22 Kilo abgenommen hat

Der fünfte im Bunde war schließlich Glenn Langhorst, der unter anderem als Autor für die erfolgreiche SAT-1-Sendung „Switch – Reloaded“ aktiv war. Während der Corona-Zeit habe er 22 Kilo abgenommen, weil sich die Künstler in dieser Zeit ja ohnehin kein Essen kaufen konnten, so der Hamburger, der jetzt aber trotzdem noch weiter auf Diät sei, was er von seiner Frau erfahren habe.



Die sei allerdings keine besonders gute Autofahrerin, wusste der Comedian zu berichten. „Die blinkt nur, wenn es nachts regnet und sie die Hebel verwechselt“, so Langhorst. Insgesamt brachte der Comedy-Abend beste und vor allem abwechslungsreiche Unterhaltung, die das Publikum sichtlich genoss und mit herzlichem Applaus belohnte.



Falk Plücker alias Liedermacher Falk. © Björn Othlinghaus