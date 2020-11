Die Angst fährt mit im Bus: MVG-Kunde prangert Missstände in Corona-Zeiten an

Kein Corona-Abstand möglich

+ © Barton Abstand Fehlanzeige: Im Schülerverkehr der MVG ist es offensichtlich nicht möglich, die eigentlich nötigen Sicherheitsabstände einzuhalten. © Barton

Für Menschen aus Risikogruppen sind die Zustände im Busverkehr zwischen Halver und Lüdenscheid nicht haltbar. Das ist, in Kürze zusammengefasst, die Einschätzung des Halveraners Hartmut C. (Name geändert), der als Risikopatient inzwischen zum Teil darauf verzichtet, eigentlich notwendige Arzttermine in Lüdenscheid wahrzunehmen.