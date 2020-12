Silvester in Halver: Kein Verbot, aber Mahnung

Appell an Vernunft der Halveraner

+ © Marc Müller/dpa In Halver gibt es keine Bereiche, in denen das Zünden von Böllern und Raketen verboten ist. Allerdings appelliert Kreispolizeisprecher Marcel Dilling an die Vernunft der Menschen im Märkischen Kreis, damit niemand verletzt wird und das Fachpersonal in den Krankenhäusern nicht zusätzlich belastet wird. © Marc Müller/dpa

Ein offizielles Böllerverbot wie in anderen Städten im Land Nordrhein-Westfalen gibt es in Halver nicht. Aber es gibt den Appell an die Vernunft: „Nicht alles, was möglicherweise erlaubt ist, ist auch sinnvoll“, mahnt Thomas Gehring, Fachbereichsleiter Bürgerdienste im Rathaus, in Richtung der Böller-Fans, die es um Mitternacht ins neue Jahr hinein wieder krachen lassen möchten.