Rosenmontag in Kreuzberg - Halveraner Narren zieht es ins Oberbergische

+ Die Kostüme fielen wieder bunt aus. © Meyer

Auch in diesem Jahr nutzten wieder zahlreiche kleine und große faschingsbegeisterte Halveraner, aber auch Feierfreudige aus der Region und darüber hinaus, die Möglichkeit, in das bunte Treiben in der Nachbar-Kommune einzutauchen und trotz nasskalten Wetters farbenfroh geschminkt und in teilweise aufwendigen selbst gebastelten Kostümen ausgiebig zu schunkeln.