„Schwenke Helau“ im Vereinsheim

Von: Wesley Baankreis

Hoch das Bein: Es lief so richtig rund im Vereinsheim. Nahezu jede Abteilung war beim Programm vertreten. © Baankreis, Wesley

Nach zwei Jahren Pause schallte es am Samstagabend wieder über die Halveraner Friedrichshöhe: „Schwenke Helau“, riefen die zahlreichen Besucher des Karnevals des TuS Ennepe nicht nur einmal bei der großen Karnevalssitzung des Vereins aus Schwenke.

Halver - Rund zweieinhalb Stunden Programm hatte der Verein für die erste Karnevalsfeier seit Februar 2020 vorbereitet für das ausverkaufte Vereinsheim. Doch bevor die Show auf der Bühne beginnen konnte, musste zunächst einmal der Abend offiziell gestartet werden.

Nachdem zunächst der zweite Vorsitzende Torsten Kriegeskorte als Super Mario den Abend eröffnet übernahm der langjährige Karnevals-Azubi Khaled das Kommando auf der Bühne und versuchte, die Stimmung mit seinem Begrüßungsmonolog anzuheizen. Als mittlerweile zum Karnevalsgesellen aufgestiegenem Moderator wollte er durch den Abend führen, bevor der langjährige Moderator Hausmeister Lutz doch noch den Weg auf die Bühne fand und den kurzweiligen und geselligen Abend moderierte.



Doch bevor das Programm losgehen konnte, mussten noch die Regularien des Enneper Karnevals eingehalten werden. Nach drei Jahren Amtszeit, die längste Zeit in der Geschichte des närrischen Treibens in Schwenke, übergab der bisherige Prinz Tristan mit seiner Prinzessin Julia die Prinzenkette an seinen Nachfolger Prinz Uli III, der zusammen mit seiner Prinzessin Claudia die Regentschaft an der Friedrichshöhe übernahm.



Zusammen mit den zahlreichen Karnevalsfreunden im Vereinsheim bekam das neue Prinzenpaar ein Programm zu sehen, bei dem gewohnt viel Musik und Tanz im Mittelpunkt standen. Fester Bestandteil waren natürlich die Funkenmariechen, die als erste Gruppe auf die Bühne durften. Im Anschluss war von Einzelauftritten über Gruppen nahezu das komplette Spektrum des Vereins vertreten.



So etwa die Steppabteilung, die als Weather Girls für „It’s raining men“ sorgten. Oder auch die jungen Schwenker, die zu einer Reihe von Partyhits eine abwechslungsreiche Choreografie und viel Haut zeigten. Für die Höhepunkte des Abends sorgten dann die letzten beiden Auftritte des Abends. Zunächst übernahmen die Schwenker All Stars das Kommando. Was mit dem Einmarsch von Mönchen begann, endete einer mitreißenden Tanzeinlage inklusive Hebefigur und lautstark anfeuernden Zuschauern. Noch einen drauf setzten danach die Altherren, die bildlich und sprichwörtlich für Feuer auf der Bühne sorgten.



Das als Rocker auf der Bühne stehende Quartett heizte allen Anwesenden mit „Hurra, Hurra, der Kreisch brennt“, einer Eigeninterpretation des Extrabreit-Hits, ein und sorgte bei Zuschauern wie auch den Künstlern auf der Bühne für gut, ausgelassene Stimmung an einem gelungenen Abend nach zwei Jahren Coronapause.