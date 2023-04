Kaputte Brücke beschäftigt Anwohner weiter

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Anwohner stellen Veränderungen am Brücken-Provisorium fest. Seit Januar steht das Ganze. © Kortmann

Laut städtischen Informationen sollte aus dem Provisorium am Nordeler Schleifkotten ein ordentlicher Durchlass mit Geländern werden. Doch seit Januar tut sich an der Ennepe nichts. Außerdem gibt es Ärger mit Anwohnern.

Halver – „Das ist keine Brücke, sondern ein Durchlass. Von Bauwerk kann man dabei nicht sprechen“, sagt Karl-Heinz Streese, gelernter Straßenbaumeister im Ruhestand und Anwohner. Gemeint ist das Provisorium am Nordeler Schleifkotten (wir berichteten), das nach dem Abriss der alten Brücke, von der Firma Dohrmann angelegt wurde. Hochwasser-Schäden machten den Abriss des gemauerten, mehr als 100 Jahre alten Bauwerkes nötig.

Anfang Januar erfolgten die Arbeiten zum Provisorium. Bis dahin und seit dem Abriss im Oktober war der Ort nur über einen 900 Meter langen Wirtschaftsweg erreichbar. Waldmaschinen machten diesen Ersatzweg schwer passierbar. Post und Müllabfuhr beispielsweise konnten diesen Weg deshalb nicht befahren.

Karl-Heinz Streese und Dirk Schmale wohnen am Nordeler Schleifkotten und sind auf die Brücke angewiesen. © Kortmann, Thilo

„Glücklicherweise musste niemand in der Zeit einen Rettungswagen rufen“, blickt Anwohner Dirk Schmale zurück. Mit dem Bau des Provisoriums konnten ab Januar dann wieder Fahrzeuge bis 2,8 Tonnen den Durchlass befahren. Die Anwohner am Nordeler Schleifkotten waren wieder gut erreichbar.

Und laut städtischen Informationen sollte aus dem Provisorium ein ordentlicher Durchlass mit Geländern werden. Doch seit Januar tut sich an der Ennepe nichts.

„Das kann man eigentlich jetzt so komplett wieder abreißen“, sagt Streese, der in seinem Berufsleben selber schon beim Brückenbau mitgewirkt hat. „Das ist eine Fehlkonstruktion. Das ist eine Röhre zu viel. Vorher waren es zwei, jetzt sind es drei. Die sorgen dafür, dass bei Hochwasser die Ennepe jetzt meine Schafwiesen flutet und nicht, wie eigentlich früher gedacht, die breiten Wiesen in Richtung Halver“ , erklärt der Halveraner.

Resultat sei, dass die Zäune an der Schafswiese mittlerweile zum Teil kaputt gegangen seien, „die waren voll mit Schlamm aus der Ennepe“. Dass das Ganze eine Fehlkonstruktion sei, zeige auch die Veränderung am Durchlass. Das Provisorium sei bereits um 30 Zentimeter abgesackt.

Und weitere Arbeiten stünden auch noch in Zukunft an. Die Trafostation werde auf die gegenüberliegende Flussseite verlegt, und Stromleitungen würden unter der Ennepe her gelegt, „dafür müssten schwere Maschinen den Durchlass befahren“, weiß Streese. Die seien schwerer als die zugelassenen 2,8 Tonnen.

Leitungen verlaufen derzeit über der Ennepe. Die sollen bald unter den Fluss gelegt werden. © Kortmann, Thilo

Von der Stadt Halver heißt es zu der Behebung der Hochwasserschäden, dass man die Arbeiten so schnell wie möglich beenden werde, und „wir sind auf einem guten Weg auch zeitlich auf Halveraner Stadtgebiet“, so Bürgermeister Michael Brosch. Bei einer Besichtigung der Arbeiten in diesem Zusammenhang gemeinsam mit der Bezirksregierung Arnsberg vor zehn Tagen habe diese der Stadt Halver eine gute Bewertung dafür gegeben.

In Anbetracht der Menge an Hochwasserschäden verlaufe die Behebung zeitlich relativ schnell, so Brosch. Auch das Land NRW, das die Stadt Halver mit insgesamt 6,7 Millionen Euro bei der Beseitigung der Hochwasserschäden fördert, habe positive Signale zum Stand der Arbeiten gegeben. Besonders sei der Stadtteil Oberbrügge, in dem am 14. Juli 2021 die Flut extrem wütete, davon betroffen.

„Und klar: Wenn so manche Maßnahme zum Nachteil von Anwohnern ist, müssen wir gemeinsam darüber sprechen“, sagte Brosch mit Hinsicht auf Streeses Zäune und Schafwiesen und bietet den Anwohnern am Nordeler Schleifkotten Gespräche und eine Zusammenarbeit an.