Wer kann Hinweise zu diesen beiden Armbanduhren geben?

Halver - Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ist aktuell bemüht, zwei Armbanduhren einer möglichen Straftat zuzuordnen. Die beiden Uhren wurden laut einer Pressemitteilung in Halver gefunden - es liege nahe, dass sie aus einem Einbruch bzw. Diebstahl stammten. Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Laut Pressemitteilung der Polizei handelt es sich bei den beiden Uhren um eine der Marke "DKNY" (Donna Karen New York) und eine der Marke "LBVYR" (Yves Rocher).

Beide seien bereits am vergangenen Freitag, 24. Februar, in einer originalen weißen Acryl-DKNY-Box in der Kölner Straße Höhe Hausnummer 17 in einer Hecke gefunden worden. "An der Box waren keine Witterungseinflüsse oder andere Gebrauchspuren feststellbar", so die Polizei.