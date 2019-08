Der Kampf gegen den Borkenkäfer - das Holz stapelt sich

Mehr als 1400 Festmeter Käferholz stapeln sich seit vergangener Woche auf dem neuen Lagerplatz in Halver.

Halver - Der neue Lagerort für verwertbares Käferholz unterhalb der Susannenhöhe wird derzeit voll ausgenutzt.

Die Baumstämme stapeln sich bereits auf den Flächen in Oeckinghausen, die von der dort ansässigen Firma Lynker und der Stadt Halver zur Verfügung gestellt werden.

Aktuell liegen auf dem Umschlagplatz mehr als 1400 Festmeter Holz aus Halver und Schalksmühle. Anfang September soll das Ganze in Container verladen werden. Die kommen dann wieder mit Schiffen nach Asien. „Angesichts der Vielzahl der darin vorhandenen Käfer und Brut, ist es doch schon eine große Entlastung, das allein in der vergangenen Woche so viel geschlagenes Käferholz aus dem Wald geschafft werden konnte“, sagt Astrid Becker von der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Halver.

Fallen in den Wäldern aufgestellt

Zum Schutz der umliegenden Wälder wurden außerdem 15 Borkenkäferfallen, durch Unterstützung von Fabian und Klaus Brunsmeier von der Heesfelder Mühle aufgestellt. Die Fallen sind mit Lockstoff, sogenannten Pheromonen, bestückt und locken somit die eventuell ausfliegenden Käfer an.

+ Anfang September werden die Stämme verladen. © Hesse

Da die Stämme auf dem Platz unterhalb der Susannenhöhe lediglich zwischengelagert werden, werden sie nicht zusätzlich gesichert. Vor dem Betreten des Platzes wird daher dringend gewarnt. Entsprechende Schilder mit der Beschriftung „Betreten verboten“ wurde bereits angebracht.