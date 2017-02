Kabarett „Schlachtplatte“: Bissiger Jahresrückblick

Halver - „We will make Halver great again!“ Donald Trump und seine Sprüche boten dem Kabarett-Quintett Lioba Albus, Fatih Cevikkollu, Robert Griess und Ape & Feuerstein am Samstagabend in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums eine breite Angriffsfläche.

Weder beim Rückblick auf das vergangene noch bei der Vorschau auf das neue Jahr ging beim Schlachtfest der Kabarett-Prominenz, die vor nahezu ausverkauftem Haus eine üppige „Schlachtplatte“ servierte, ein Weg an den US-Wahlen und dem Mann mit „’nem toten Pekinesen auf und ’nem Pitbull“ im Kopf vorbei. Nebenbei – noch Zukunftsmusik – flog der FC Bayern aus der Bundesliga raus.

Bissig, bissiger, am bissigsten lautete die Devise bei der fünffachen Jahresschelte, bei der das Quintett auch in schwelende Wunden im eigenen Land – Rechtsextremismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit – mahnend und warnend den spitzen Finger bohrte.

„Wenn wir in einem Land leben, in dem wir Rassismus nicht mehr als Rassismus erkennen, haben wir ein Problem“, sagte Fatih Cevikkollu, ein kölsche Jung türkischer Abstammung, bitterernst. Anlass, im zehnten Jahr der „Schlachtplatte“ den Zeigefinger zu erheben, waren die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht. „Das war Sexismus, nicht Rassismus“, kickte der Schauspieler, Komiker und Kabarettist ins offene Feuer hinein.

Als Quintett, mit Trump-Masken und Mexikaner-Hüten (oder ohne), und solo traten Lioba Albus, Fatih Cevikkollu, Robert Griess und Ape & Feuerstein, sprich Fred Ape und Guntmar Feuerstein, zur humorig-ironischen, pointenreichen Jahresendabrechnung mit den Mächtigen und den kleinen Leuten an.

Gepfefferte Spitzen, die saßen, zielten sowohl auf den Brexit als auch auf die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, wo die AfD „aus Angst vor dem Islam“ bekanntlich im September aus dem Stand heraus als zweitstärkste Kraft in den Landtag einzog. Dem schwarzmalerischen Bild der Türken vor Schwerin, eines der Schlaglichter 2016, hielt das Quintett bei seinem rasiermesserscharfen Politkabarett süffisant die „geringere Bevölkerungsdichte als die Mongolei“ des Landes entgegen.

Gegen den Zeitgeist – Selfies, Social Media und internationale Consulting Firmen – zog Robert Griess (letztlich einknickend) zu Felde. Alles umsonst, kein Ruhm, kein Reichtum, hieß es am Ende. Als Rächer der Unterschicht rief er – als Herr Stapper auf Hartz IV in seiner Paraderolle – lautstark zur Revolte. Mit „Rescherschen“ (Recherchen), „Goggle“ (Google) und „Rittel“ (RTL) rückte er sich selbstgefällig sein Weltbild zurecht.

Mit ihren Songs waren Ape & Feuerstein, die mit hoher Musikalität und zwerchfellerschütternder Komik begeisterten, steter Quell der Heiterkeit im Saal. Als Heinrich und Liese – anfangs artig, dann grantig und gereizt bis aufs Blut – fanden sie bei „Wenn das iPhone nicht das App hat“ keinen Weg, das berühmte Loch im Eimer zu stopfen. Kategorisch schlossen sie Banker als Schwiegersöhne aus.

Als Charmeur im Wolfspelz, der locker und witzig mit Kommentaren aus Reihen des Publikums umzugehen wusste, mimte Fatih Cevikkollu den Merkel-Bodyguard und wunderte sich über kölsche Politauswüchse wie die verschobenen OB-Wahlen. Merkels „Wir schaffen das“ brachte Lioba Albus sarkastisch mit der „braunen Brühe“ überall im Land in Zusammenhang. Ihre Mia Mittelkötter schickte sie zum Kampf gegen sexuelle Übergriffe in den Ring. Ihr Tipp: „’Ne dicke warme Wurst unterm Frauenrock.“

Zusammen stellten die Kabarettisten eine giftige Arschgeigen-Hitparade zusammen und kürten Dieter Bohlen zum Kanzlerkandidaten. Ganz schön frech, dieses Quintett!