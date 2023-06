K37 in Halver: Vollsperrung wegen Bankette

Instandsetzung

+ © Hesse Gräben statt Bankette: An der K37 finden in der kommenden Woche die Arbeiten statt. © Hesse

Die Bankette der K37 in Halver ist stark beschädigt. Das bestätigte der Märkische Kreis bereits im März. Nun steht die Instandsetzung kurz bevor. Dafür wird die Straße voll gesperrt.

Halver - Die Bankette der K37 zwischen Anschlage und dem Ortseingang Halver ist stark beschädigt. Das bestätigte der Märkische Kreis bereits im März dieses Jahres auf Nachfrage. Die Fahrbahn dagegen sei in Ordnung. Aufgrund der Witterung verzögerten sich die Arbeiten. Nun kündigt der Landesbetrieb Straßen.NRW die Instandsetzung in der kommenden Woche an. Dafür ist eine Vollsperrung nötig.

Die Regionalniederlassung Südwestfalen von Straßen.NRW führt am Mittwoch, 5. Juli, und Donnerstag, 6. Juli, die nötigen Arbeiten an der Bankette durch. An beiden Tage werde von 8 bis 16 Uhr gearbeitet, heißt es in der Pressemitteilung von Straßen.NRW.

Außerdem nutzt die Straßenmeisterei die Vollsperrung, um das Lichtraumprofil freizuschneiden. Das heißt, Bäume am Straßenrand werden entsprechend beschnitten. Rettungsdienst und Linienverkehre können die Sperrung mit einer kurzen Wartezeit passieren, heißt es vonseiten Straßen.NRW. Eine Umleitung werde für die zwei Tage nicht ausgeschildert.