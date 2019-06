Geld eben erst abgehoben - und schon geklaut

Halver - Eigentlich hatte der 17-jährige Halveraner sein Malheur früh bemerkt - doch da war es schon zu spät.

Am Samstag, 15. Juni, hob der junge Mann um 15.14 Uhr Geld am Automaten in der Sparkasse am ZOB ab. Anschließend entnimmt er zwar seine EC-Karte, nicht aber das Geld, das er im Ausgabefach liegen lässt.

Als er dies draußen bemerkt, kehrt der 17-Jährige unmittelbar in den Vorraum der Sparkasse zurück - doch da ist das Geld bereits gestohlen worden. Als Dieb infrage kommt ein Mann, der als einziger weiterer Kunde im SB-Bereich anwesend war.

Beschrieben wird er als Mann mit Halbglatze, der einen weißen Pullover trug. Sachdienliche Hinweise zu dem vermeintlichen Gelddieb nimmt die Polizei in Halver unter Tel. 02353/91990 entgegen.