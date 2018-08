Junge Tänzer aus Israel in Halver zu Gast

+ © Salzmann Eine Delegation der israelischen Folklore-Tanzgruppe Hora Aviv Pardess Hanna Karkur ist derzeit zu Gast in Halver. Neben mehreren Auftritten stehen auch verschiedene Ausflüge auf dem Programm. © Salzmann

Halver - Mit leichter Verspätung traf am Montag die Folkloretanzgruppe Hora Aviv Pardess Hanna Karkur aus Israel, mit der die Stadt seit vielen Jahren eine intensive Freundschaft pflegt, in Halver ein. Auf dem Schulhof des Anne-Frank-Gymnasiums nahmen die Gasteltern die jungen Israelis und ihre Begleiter in Empfang.