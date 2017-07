Junge Männer bewerfen Passanten in Halver mit Böllern

Halver - Aus einem Auto heraus haben drei Männer aus Halver und Radevormwald am Montagabend Passanten mit Böllern beworfen und beschimpft. Die Polizei konnte das Trio ermitteln.

Gegen 22 Uhr meldeten Zeugen, dass drei Männer in der Mühlenstraße in Halver aus einem Auto heraus Passanten beleidigt und mit Böllern beworfen haben sollen. Die Polizei rückte an und traf im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen besagten Wagen mit drei Insassen an.

Zwei 20- und 21-jährige Männer aus Halver und einen 21-Jährigen aus Radevormwald erwartet ein Strafverfahren wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben bei dem Vorfall niemand.