50 Jahre: Gemeinde Christus König feiert

Von: Ursula Dettlaff

Gemeindefest Christus König © Dettlaff-Rietz, Ursula

Seit 50 Jahren gibt es das Gemeindefest rund um die katholische Kirche Christus König. Dieses Jubiläum war am Wochenende Anlass zum Feiern – noch mehr deshalb, weil die Corona-Pandemie in den vergangenen beiden tief ins Gemeindeleben eingegriffen hatte und auch das Gemeindefest selbst nicht hatte stattfinden können.



Halver - Den Samstag und den Sonntag aber nutzte die Gemeinde dann erst recht für ein buntes, ein abwechslungsreiches und ein fröhliches Fest. Zählt man die Besucher, die am Nachmittag in der Hermann-Köhler-Straße unterwegs waren, und die Partygäste, die bis in die Nacht feierten zusammen, dürften es wohl etwa 450 Besucher gewesen sein.

40 Helferinnen und Helfer trugen zum Gelingen des Festes bei. Die Planer hatten an alle Altersgruppen gedacht, angefangen vom Kindergartenalter. In moderatem Tempo wirbelten die Kleinen im Kettenkarussell durch die Luft und wagten große Sprünge auf der Hüpfburg. Nebenan blies ein Luftstrom bunte Bälle in die Höhe. Die Spieler versuchten, sie mit einem Siebstab einzufangen. Wer mit der Wasserpistole richtig zielte, brachte eine Lampe zum Leuchten. In der Losbude warteten attraktive Gewinne. Der Erlös geht an ein Projekt in Afrika. Das Flohmarktsortiment umfasste Spielzeug, Hörspielkassetten, Haushaltswaren und jede Menge Bücher. Die Buchpreise blieben seit Jahren stabil. Sie lagen bei 50 Cent pro Exemplar.



Die Kuchentheke im Gemeindehaus machte einen durchaus professionellen Eindruck: Sie konnte es mit jeder Konditorei aufnehmen. Im Gemeindesaal hatten sich viele Familien, Nachbarn oder Freunde zum gemeinsamen Kaffeeklatsch verabredet.



In der Jurte der Messdiener drehten Outdoorfans Stockbrot über dem Feuer. Nebenan beim Seifenhockey kam es zu dem ein oder anderen Ausrutscher.



Mit dem Beiern der Kirchenglocken sorgten Messdiener für ungewohntes Glockenläuten. Anders als üblich bewegte sich die Glocke nicht, sondern lediglich der Klöppel, an dem Seile befestigt waren, schlug gegen die Innenwand der Glocke.



„Wie bei den Katholiken üblich, wird gesegnet“, sagte Pfarrer Claus Optenhöfel schmunzelnd. „Vorsicht Segen, das ist kein Regen“, warnte er die Umstehenden, als er die neu gebauten Hütten mit Weihwasser segnete.



Während die Familien langsam den Heimweg antraten, kamen die ersten Partygäste an den Bierstand und zum Grill. Die Band Verwandt sorgte bereits zum achten Mal für tollen Sound beim Jubiläums-Gemeindefest.



„Wir haben vor 35 Jahren angefangen“, erzählte Gitarrist Ingo Genster. Mit dabei sind Sänger Uli Genster, Sängerin Fabienne Deventer, Astrid Müller (Geige), Daniel Triches (Schlagzeug), André Heckel (Bass) und Roger Weiland (Keyboard). Die Technik regeln Lars Emmerich und Philipp Genster. Die Liste der Interpreten, deren Songs die Band spielte, reichte von Abba über die Ärzte, Sarah Connor und Marius Müller-Westernhagen bis hin zu vielen anderen.