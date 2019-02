Neue Anlaufstelle für Inklusion in Halver

Johanneswerk an der Frankfurter Straße

+ © Hesse Sabine Moritz betreut die Außenstelle vom Johanneswerk an der Frankfurter Straße. © Hesse

Halver - Mit einem kleinen Büro an der Frankfurter Straße 23 will der Wohnverbund Oberes Volmetal im evangelischen Johanneswerk gGmbH Präsenz in Halver zeigen.