Interview mit Investor: „Jeder Ort wird Windenergie produzieren“

Von: Frank Zacharias

Windenergieanlagen auf dem Kohlberg in Neuenrade: Bis zuletzt durften sie im Frühling und Sommer nur nachts laufen – das hat sich jetzt geändert. © von der beck

Die Windenergie ausbauen, um die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu vermindern? Dieser Wunsch wird immer lauter – insbesondere seit dem Ukraine-Krieg. Doch der Bau von neuen Windenergieanlagen birgt Risiken für Investoren – und dauert seine Zeit.

Märkischer Kreis – Das hat auch Milan Nitzschke erfahren. Er ist einer der beiden Geschäftsführer der SL Naturenergie, die intensiv in „Erneuerbare“ investiert und auch eine Anlage in Halver-Schöneberge auf den Weg bringen will. Frank Zacharias sprach mit Nitzschke über die Fallstricke der deutschen Gesetzgebung, die gesellschaftliche Akzeptanz – und eine besondere Beziehung zum Rotmilan.

Herr Nitzschke, Sie kommen gerade von einem Termin in Neuenrade, wo die Windräder am Kohlberg lange für Diskussionen sorgten. Seit Mitte Juli dürfen die Anlagen im Dauerbetrieb laufen – gibt es jetzt wieder eine neue Entwicklung?

Milan Nitzschke: Es ging nur um einen Medientermin. Thema war „Warum geht’s nicht voran mit der Windenergie in NRW?“ Aber immerhin, hier ist es ja vorangegangen. Zwar müssen unsere Anlagen an stillen Feiertagen und auch am Kohlberg-Tag des Sauerländischen Gebirgsvereins immer noch abgeschaltet sein, aber ansonsten können sie durchlaufen.

Welche Lehren haben Sie aus der Diskussion um den Kohlberg gezogen?

Das war exemplarisch für die Widerstände und Rechtsunsicherheiten, mit denen die Windenergie zu kämpfen hat. Damit man vorankommt, muss man als Investor auch Risiken tragen. In diesem Fall haben wir ein Gerichtsverfahren klar gewonnen, einen zweistelligen Millionenbetrag investiert, und dann doch noch einen Baustopp kassiert. So etwas würde kleinere Unternehmen zerreißen. Zugleich wollen alle lokale Bürgerenergievereine und Genossenschaften. Aber wie sollen die solche Risiken tragen? Deswegen starten wir unsere Bürgerbeteiligung erst, wenn auch wirklich Rechtssicherheit besteht.

Ist der Bau von Windkraftanlagen über die Jahre schwieriger geworden?

Das kommt darauf an: Wo bereits Windräder stehen, ist es meist leichter, weitere zu bauen. Die Widerstände in Regionen, die praktisch keine Windenergie kennen, sind aber immer noch groß. Viele Menschen wollen einfach keine Veränderung in ihrem Umfeld. Wo also keine Windräder stehen, sollten auch keine hin. Aber: Das war die Situation im Februar! Seitdem hat sich einiges geändert.

Sie meinen sicher den Angriff Russlands auf die Ukraine...

Genau. Wenn dieser furchtbare Krieg einen positiven Effekt hat, dann ist das die Tatsache, dass die Menschen in Deutschland jetzt merken, dass ihnen die Nutzung der falschen Ressourcen ans Portemonnaie geht. Die massive Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen kommt uns jetzt teuer zu stehen. Mal ganz deutlich: Wenn wir es nicht schaffen, die Windenergie jetzt auszubauen, haben wir irgendwann keinen bezahlbaren Strom mehr. Ich sehe heute etwa im Märkischen Kreis nicht nur eine Menge Menschen, sondern auch Unternehmen, die uns jetzt anrufen und fragen, ob sie Strom aus unseren Windparks beziehen können. Windenergie ist aktuell der billigste Strom am Markt, und die Preise für Kohle und Gas gehen durch die Decke. Fest steht: Wenn wir nicht mehr Windstrom produzieren können, werden die Preise bei uns nicht wieder günstig.

Eine Produktionssteigerung kann nur mit mehr Windkraftanlagen gelingen. Sie finden sich aber immer wieder vor Gericht wieder. Wie groß ist eigentlich Ihre Rechtsabteilung?

So groß ist die gar nicht, denn wir arbeiten mit mehreren renommierten Kanzleien zusammen. Dazu muss man aber sagen, dass wir ja handwerklich eine gute Arbeit machen. Einen Antrag auf Errichtung einer Anlage stellen wir ja nach sorgfältiger Planung, zahlreichen Gutachten und unter Berücksichtigung aller relevanten Kriterien. Erst wenn die erfüllt und wir sicher sind, alles Erforderliche umgesetzt zu haben, wird ein Antrag gestellt. Geklagt wird trotzdem immer wieder. Und manche Landkreise erteilen lieber keine Genehmigungen, um nicht von Bürgerinitiativen, sondern von den Windkraftinvestoren beklagt zu werden.

So wie der Märkische Kreis zuletzt in Sachen Halver-Schöneberge. Er hatte eine unabsehbare Gefährdung der Artenvielfalt ins Feld geführt, um eine Windenergieanlage zu vermeiden, scheiterte damit aber vor dem Oberverwaltungsgericht. Aber wie können Sie ausschließen, dass bedrohte Arten wie der Schwarzstorch oder der Rotmilan von Ihren Anlagen nicht gefährdet sind, wenn teilweise sogar Fotos von den Tieren in den Gebieten gemacht werden?

Nehmen wir den Rotmilan: Wir haben in Deutschland einen wachsenden Bestand – und zwar seit 30 Jahren. In dieser Zeit sind 30 000 Windkraftanlagen gebaut worden. Interessanterweise haben wir vor allem da großen Zuwachs der Bestände, wo auch viele Anlagen drehen. Kurzum: Der Rotmilan arrangiert sich mit der vom Mensch erbauten Technik. Stattdessen fällt er aber leider immer wieder Vergiftungen, Verkehr oder der Jagd zum Opfer.

Aber wie erklären Sie sich, dass die Genehmigungsbehörden sich dann so auf diese Tierart konzentrieren?

Oft werden die Tierarten vorgeschoben, um Anlagen zu verhindern. Viele, die heute den Rotmilan gegen die Windenergie anführen, hätten früher gar nicht sagen können, wie er aussieht. Als Kind habe ich mir schon wegen meines Vornamens immer gewünscht, endlich mal einen Rotmilan zu sehen. Mittlerweile kreist regelmäßig einer über meinem Wohnhaus. Ganz klar: Der Bestand ist bundesweit deutlich gewachsen. Trotz Windenergie.

Anlieger, auch solche, die generell für die Nutzung von Windkraft sind, befürchten Beeinträchtigungen durch Infraschall, aber auch eine „Verspargelung“ der Landschaft. Was entgegnen Sie denen?

Bei Leuten, die sich nur sorgen, kommt man mit wissenschaftlichen Argumenten und Studien weiter. Bei Menschen, die aber sagen „Egal, ich spüre das“ gelingt uns das nicht. Dazu muss man sagen, dass Infraschall überall ist, jedes Auto, jeder Kühlschrank erzeugt ihn, und das viel näher am Menschen und in viel größerer Stärke als eine Windenergieanlage. Aber eine Benachteiligung ist messbar. Seit zig Jahren wird das untersucht und es hat bislang niemand einen Beleg für eine irgendwie geartete Belastung bringen können. Das Einzige, was unbestritten ist: Man kann Windkraftanlagen in der Natur sehen. Aber nur, weil ich etwas nicht sehen möchte, kann ich nicht blockieren, was für bezahlbare Energie und Klimaschutz notwendig ist. Hier handelt es sich um eine gesellschaftlich überlebenswichtige Maßnahme.

Aber es gibt auch andere Kriterien, die einen Bau verhindern. Wäre in Schöneberge nicht der Abstand zu einer Wohnbebauung unterschritten, der in NRW noch bei 1000 Metern liegt? Oder warten Sie jetzt auf die von der neuen Landesregierungen angekündigten neuen Regelung?

Zunächst mal gelten die 1000 Meter Mindestabstand der alten Landesregierung nur zu Wohngebieten, nicht zu Einzelhäusern. Aber auch diese Regelung wird fallen. Es besteht ja die Pflicht der Länder, ausreichend Flächen für die Windenergienutzung auszuweisen. Bis 2027 sollen es 1,2 Prozent der Landesfläche sein, bis Ende 2032 mindestens 1,8 Prozent – das geht nicht ohne Wegfall der 1000-Meter-Grenze. Und auch in Forstgebieten muss Windenergie zugelassen werden. In Schöneberge jedenfalls sind wir auch unabhängig davon weiter als 1000 Meter vom Wohngebiet entfernt.

Wie sieht der Zeitplan für das Projekt Schöneberge aus?

Wir erwarten, im nächsten Jahr die Genehmigung für den Bau zu erhalten. Neben allen anderen Widrigkeiten kommen aktuell aber auch Lieferschwierigkeiten aufseiten der Anlagenhersteller aufgrund gestörter Logistikketten hinzu. Jedenfalls setzen wir alles daran, möglichst schnell Strom in Halver erzeugen zu können.

Können Sie in etwa sagen, wie viele Haushalte von den Windrädern in Schöneberge ein Jahr lang mit Strom versorgt werden könnten?

Die jährlich produzierte Strommenge einer solchen Anlage entspricht etwa dem Jahresverbrauch von 4000 Haushalten.

Für ihre geplanten Anlagen in Halver-Schöneberge hat das Oberverwaltungsgericht Münster dem Märkischen Kreis als Genehmigungsbehörde auferlegt, den Antrag neu zu prüfen, den der Kreis im April vergangenen Jahres abschlägig beschieden hatte. Die artenschutzrechtlichen Bedenken könnten unter Umständen ausgeräumt sein, wenn der Betrieb der Anlage vom 21. Februar bis zum 10. August von Beginn bis Ende der Dämmerung zum Schutz der Vögel eingestellt würde, heißt es. Aber wie rentabel kann eine Anlage sein, wenn sie fast ein halbes Jahr nachts stillstehen muss?

Hier geht es nicht nur um Rentabilität, sondern darum, dass Halver und andere Orte den Strom brauchen! Jede Kilowattstunde zählt. Auf der Hoffnung, dass man warten könne, bis der Strom irgendwann aus Niedersachsen kommt, kann man sich nicht ausruhen. Die Energiewende funktioniert nur, wenn man dezentral Energie produziert, dann kann man auch dezentrale Netze nutzen. Ich bin mir sicher: Jeder Ort in Deutschland wird am Ende Windenergie produzieren. Die Abschaltungen in Halver sind auch erst einmal rein vorsorglich in diesem Umfang gewählt worden, bis weitere Untersuchungen vor Ort Klarheit über das Flugverhalten des Rotmilans geben. Wir gehen davon aus, dass anschließend die Anlage auch mit deutlich geringeren Abschaltungen und hoffentlich am Ende auch ganz ohne diese auskommen kann.

Verzweifeln Sie nicht mitunter, wenn Ihnen so viel Gegenwind entgegenweht?

Manchmal war das schon so – wenn die Argumentation der Windkraftgegner richtig irrational wird. Da sagte ein Anwohner zum Beispiel einmal, dass Windkraft für ihn zu viel Platz benötige – und Kohle viel weniger, denn die wäre ja unter der Erde. Und zwar mit dem Brustton der Überzeugung. Alle Nachrichten, alle Informationen der vergangenen 20 Jahre scheinen an dem Mann komplett vorbeigegangen zu sein.

Weihnachten naht, Zeit für einen Wunschzettel: Was erwarten Sie von der Politik, um den Ausbau der Windenergieerzeugung weiter voranzubringen? Welche Maßnahmen könnten Ihrer Meinung nach den Ausbau der „Erneuerbaren“ vorantreiben und vereinfachen?

Wichtig ist jetzt Tempo. Die neuen Regeln zum Abstand müssen schnell umgesetzt werden. Im Moment gibt es viele Gemeinden, die verunsichert sind, welche Vorgaben denn nun vom Land kommen. Dass die Flächen über die Regionalpläne geregelt werden, macht durchaus Sinn. Aber diese Pläne kommen erst in drei, vier Jahren. Wichtig ist, dass bis dahin jetzt nicht Kommunen einfach den Griffel fallen lassen, sondern schon jetzt auf die Flächensuche gehen und dies mit der Regionalplanung rückkoppeln. Es gilt nicht abwarten, sondern jetzt handeln und die Vorteile nutzen. Nur so können die Kommunen weiterhin steuernd eingreifen, wo der Ausbau der Windenergie stattfinden soll. Und noch eine Bitte habe ich: Klarheit beim Artenschutz. Es braucht die Novelle des Artenschutzleitfadens, damit nicht jeder weiter versucht, über Klageverfahren Projekte zu verzögern. Als Unternehmer kann ich nur betonen: Die Investoren und Firmen sind wirklich Willens, kooperativ zu agieren und mit den Kommunen gemeinsam zu arbeiten. Aber dazu muss auf Gemeindeebene auch mitgezogen werden.

Milan Nitzschke, Geschäftsführer SL Naturenergie © SL Naturenergie