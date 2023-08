Jagd im Trend: Hegering verzeichnet großes Interesse durch Nachwuchs-Jäger

Von: Thilo Kortmann

Die Anzahl der Jäger und Jägerinnen hat sich in den vergangenen Jahren in Deutschland fast verdoppelt. Viele schießen das Tier, das sie später dann verzehren, immer öfter selbst. Dann weiß man ganz genau Bescheid, wie und wo das Wild gelebt hat. © Waltraud GrUBitzsch

Das Jagen von Wild in heimischen Wäldern wird immer beliebter. Bundesweit steigt die Zahl der Jäger. Auch in Halver gibt es mehr und mehr, die auf die Pirsch gehen. Mark Holthaus vom Hegering äußert sich zu den Gründen.

Halver – „Waidmannsheil“ lautet der Gruß unter Jägern im Wald. Und diesen Gruß sagen immer mehr Menschen. Die Anzahl derer, die legal auf Tiere im Wald schießen, steigt stetig. „Die Zahl der Jäger hat sich in den vergangenen Jahrzehnten fast verdoppelt. 2023 gibt es knapp über 400 000 Menschen in Deutschland, die einen Jagdschein besitzen“, weiß Mark Holthaus, Vorsitzender des Hegerings Halver. Aber was sind die Gründe für den Anstieg der Jagdlust?

„Das Jagen erfährt gerade eine neue Beliebtheit. Richtig out war es nie“, sagt Holthaus. Trotz Borkenkäfers, trotz Abholzung der Wälder, seien die Wildbestände gut, „die Fichten sind für Rehe auch uninteressant, die mögen eher Sträucher und Büsche“. Deshalb gebe es auch so viel zu jagen wie in den Vorjahren.

Nachhaltigkeit

Mehr Jäger gebe es, eine genaue Zahl könne er nicht nennen, aber man sehe mehr neue Gesichter in den Wäldern und auf den Hochsitzen. Und dafür, dass Menschen wieder verstärkt auf die Pirsch gehen, hat er auch eine Erklärung: „Immer mehr Menschen möchten nur noch Fleisch essen, bei dem sie ganz genau wissen, wo es herkommt, wie und wo das Tier gelebt hat. So ist das Jagen wieder für viele Menschen eine Möglichkeit geworden, um sich ganz bewusst und nachhaltig zu ernähren“, erklärt der Vorsitzende des Hegerings. Wild aus dem Wald sei ein sehr sauberes Produkt, „da weiß man, was man bekommt. Ohne Antibiotika und sonstige ungesunde Zusätze wie Konservierungsstoffen oder Geschmacksverstärkern“.

Deshalb sei die Jagd keinesfalls etwas Altmodisches, sondern passe gut zu dem derzeitigen Trend „gesunde, biologische Ernährung und nachhaltige Lebensweise“. Außerdem könne man das erlegte Wild auch weiterverkaufen als rohes Fleisch oder auch als Wurst. Somit sei die Jagd eine Einkommensquelle, die für viele derzeit attraktiv sei, weiß der Halveraner.

Infektionskrankheiten

Allerdings sei nicht alles Wild, das man erlegen könne, unbedenklich zum Verzehr. Zu Tieren wie den Nutrias, die mittlerweile auch in Großstadtrestaurants auf die Teller kommen, sagt Holthaus, dass diese Tiere unbedingt gut durchgebraten werden müssten. Ansonsten könne man sich mit der Leptospirose (eine bakterielle Infektionskrankheit mit grippeähnlichen Beschwerden), verursacht durch Spirochäten – eine bestimmte Erreger-Art –, infizieren. Nutrias gehörten zu den Neozoen, also zu den Tieren, die ursprünglich gar nicht in der heimischen Region vorkämen.

Nutriafleisch gut durchbraten

Die Biberratte sei eine invasive Art und in manchen Gebieten Deutschlands zur Jagd ausgeschrieben. In Norddeutschland wühlen sie sich durch Dämme und sorgen so für ein Sicherheitsrisiko. Der Waschbär gehöre ebenfalls zu den Neozoen. Zum Wolf sagt Holthaus: „Auch er gehört hier eigentlich nicht hin.“ Ist er sinnlos? „Nein, auch der Wolf erfüllt eine Aufgabe. Er macht Jagd auf das alte und kranke Wild. So ganz sinnlos ist sein Dasein also nicht hier in den Wäldern.“

Auch der Wolf hat seine Berechtigung

Sehr beliebt beim Jagen sei dagegen immer noch das Wildschwein oder das Reh. „Wildbret essen sehr viele immer noch gerne“, so Holthaus. In der Jagdsaison 2019 verspeisten die Deutschen fast 34 000 Tonnen an Wildbret, wie der Deutsche Jagdverband (DJV) anhand der Jagdstrecken der Bundesländer ermittelt hat. Der Großteil entfalle auf Wildschwein, gefolgt von Reh und Rothirsch. Dass auch immer mehr junge Menschen mit dem Gewehr durch die Wälder streiften und auf Hochsitzen säßen, liege an der gesellschaftlichen Entwicklung. Junge Frauen würden immer selbstbewusster und somit ändere sich auch ihr Freizeitverhalten. Dass der Gruß „Waidmannsheil“ nur von Männern gerufen wird, diese Zeiten sind längst vorbei.

Mark Holthaus vom Hegering © Jakob Salzmann

Wobei das Erlangen eines Jagdscheins gar nicht so günstig sei, „da muss man schon die nötigen Finanzen mitbringen, um Jäger zu werden“, erklärt Holthaus. Das Erlangen eines Jagdscheins koste um die 3000 Euro. Jeder, der ein tadelloses Führungszeugnis vorweisen könne, kann diesen absolvieren. Noch teurer sei das Jagdrevier, das gepachtet werden müsse. Regelmäßig würden Pachten von um die 20 Euro pro Hektar fällig. Für ein Revier einer durchschnittlichen Größe von 200 Hektar müsse man bis zu 4000 Euro im Jahr zahlen. Viele Jäger würden gerne in ihrem eigenen Jagdrevier jagen und ihren eigenen Wildbestand bewirtschaften beziehungsweise hegen, um dort eigenverantwortlich zu jagen, so Holthaus. Der Landesjagdverband NRW biete sogar ein Fortbildungsseminar als Hilfestellung an: „Wie werde ich Jagdpächter?“, heißt es unter wildoekologie-heute.de.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Ob die wachsende Zahl der Jäger eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen könnte, weil so auch mehr Menschen in Waffenbesitz gelangen? Holthaus antwortet: „Ich sehe da keine zunehmende Gefahr, denn um Jäger zu werden, muss man eine Schulung absolvieren. Dort wird auch ganz genau geschaut, um was für einen Menschen es sich handelt, der künftig schießen möchte.“ Probleme wie in Frankreich, wo mittlerweile 1,1 Millionen Menschen einen Jagdschein besäßen und wo es verstärkt zu Unfällen mit Spaziergängern und Wanderern gekommen ist, sieht der Halveraner für Deutschland nicht.

Strenge Gesetze

Im Nachbarland waren zuletzt des Öfteren Kugeln plötzlich in Autoscheiben oder Wanderbänken einschlagen. „Es gibt hier sehr hohe Standards und Kontrollen, um Jäger zu werden. Einfach drauf losschießen, gibt es nicht“, sagt Holthaus. Und die Menschen, die sich nicht eigneten für die Tätigkeit als Jäger, würden auch keinen Jagdschein erlangen, fügt er hinzu. Es geht ja immerhin um Waffenbesitz. Und das Schießen sei nur im eigenen Jagdrevier erlaubt. Durch die Gegend laufen und spontan einfach irgendwo auf Wildtiere schießen, sei auf keinen Fall erlaubt. Das falle dann unter Wilderei und dann drohten je nach Schwere des Vergehens hohe Geld- bis hin zu Freiheitsstrafen, erklärt Holthaus.

Hohe Freiheitsstrafen

Wer ohne gültigen Jagdschein bei der Jagd angetroffen wird, müsse mit einer Geldbuße zwischen 500 und 1500 Euro rechnen. Empfindliche Bußgelder und Freiheitsstrafen winkten auch, wenn man sich nicht an die jeweiligen Schonzeiten der Wildtiere halte. Laut Jagdgesetz droht beim Bejagen von Wild in der Schonzeit ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro und beim Erlegen eines Elterntiers sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Letztere Bestrafung droht auch Menschen, wenn sie trotz ganzjähriger Schonzeit Jagd auf Wild machten.

Es ist kein Hobby oder eine Tätigkeit, die man aus Lust und Laune macht. Im Gegenteil: „Es gibt bei der Jagd im Wald in sehr vielen Beziehungen eine sehr große Verantwortung, die man hat. Darüber muss man sich bewusst sein, wenn man Jäger sein möchte“, erklärt Holthaus.