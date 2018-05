Israel-Austausch nicht in Gefahr

Halver - Die Gefahr eines Kriegs zwischen Israel und Iran steigt, auch im Gaza-Streifen, wo Israels Armee Dutzende palästinensische Demonstranten erschossen hat, eskaliert die Gewalt.

Doch auch wenn die Sicherheitslage sich momentan in Israel augenscheinlich verschlechtert hat, wirkt sich das noch nicht auf die Planungen für den deutsch-israelischen Austausch zwischen Halver und Pardess-Hanna aus.

„Nein, derzeit haben wir keine Veranlassung etwas an den Plänen zu ändern“, sagt Andrea Reich, die den Israel-Austausch organisiert, auf AA-Anfrage. Dem Besuch der israelischen Jugendlichen in Halver vom 5. bis 15. August stehe nichts im Wege. Aus langjähriger Erfahrung habe sie gelernt, dass die Situation vor Ort eine andere sei, als es die Bilder in den Medien vermuten ließen.

Auch für den Gegenbesuch in Israel vom 14. bis 25. Oktober sieht Andrea Reich derzeit keinen Grund zur Beunruhigung. Jetzt sei es noch zu früh, um abschätzen zu können, wie sich die Sicherheitslage im Oktober darstellt. „Bis zum Flug sind es noch fünf Monate und die Lage dort wechselt ständig“, meint sie. „Wir werden aber sicher nichts tun, was die Gruppe gefährdet. Wenn sich die Lage verschärfen sollte, werden wir es natürlich überdenken.“

Noch fehlen ein paar Gastfamilien

Für die Reise von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Halver nach Pardess-Hanna in der Nähe von Haifa sind noch vier Plätze frei. Die Kosten für das Gesamtpaket aus Flug, Aufenthalt und Programm betragen 380 Euro. Anmeldeschluss ist der 30. Juni. Noch fehlt auch eine Unterbringung für einige der jungen Israelis, die im August nach Halver kommen. „Zwei bis drei Gastfamilien fehlen schon noch“, sagt Andrea Reich.

Sie ist die Ansprechpartnerin für den Israel-Austausch. Unter der Rufnummer 0 23 53 / 7 31 11 oder per E-Mail an a.reich@halver.de ist sie für weitere Infos zu erreichen.