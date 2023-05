„Irgendwas mit Medien“: Halveraner dreht Fernsehserie über Uni-Wahnsinn und Selbstverwirklichung

Von: Thilo Kortmann

Mirko Muhshoff (rechts) spielt auch selber mit in der Serie, die das verrückte Uni-Leben thematisiert. Die Mockumentary vermischt Fiktionales und Biografisches. © SASCHA HOECKER

Regisseur Mirko Muhshof, in Halver aufgewachsen, hat die Serie „Irgendwas mit Medien“ gedreht. Die erste Staffel ist jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen.

Halver/Leipzig – „Irgendwas mit Medien“, so lautet oft die selbstironische Antwort von Studenten, die Medienwissenschaften und Ähnliches studieren, auf die Frage nach ihrem Studiengang. Die Antwort spielt auf die ungemeine Vielfalt an, bei der man als Außenstehender den Überblick verliert. Und genau darüber hat der freischaffende Filmemacher Mirko Muhshoff, aufgewachsen in Halver und jetzt in Leipzig lebend, eine Mockumentary für den MDR gedreht. Die erste Staffel der Serie läuft seit dem 14. April in der ARD-Mediathek. Das Projekt hat der 29-Jährige zusammen mit seinem Kollegen Jano Kaltenbach realisiert.

Mockumentary

„Jano und ich durften uns einen lang gehegten Traum erfüllen und eine eigene Mockumentary-Serie drehen!“, freut sich Mirko Muhshoff immer noch beim Telefongespräch. Eine Mockumentary sei eigentlich ein Spielfilm, sehe aber aus wie Dokumentarfilm, die Geschichte sei jedoch erfunden, so Muhshoff. Damit die Geschichte echt wirkt, setzt der Regisseur das Stilmittel des Dokumentarfilms ein. Trotzdem trage das Werk starke autobiografische Züge, ergänzt er.

Mirko Muhshoff (rechts) und sein Kollege Jano Kaltenbach bei den Dreharbeiten zu „Irgendwas mit Medien“ in Leipzig. Für den MDR hat der Halveraner Mirko Muhshoff die erste Staffel über das Uni-Leben realisiert. © MUHSHOFF

„Zwischen Uni-Wahnsinn, Selbstverwirklichung und der ganz großen Kunst“, beschreibt Muhshoff den Inhalt. Das selbst ernannte Wunderkind Lennart müsse frisch an der Uni mit Langzeitstudent Simon zusammenarbeiten und absurde Herausforderungen bestehen, so der Regisseur. Dabei spielt der gebürtige Halveraner selbst die Hauptrolle, und stellt eben den Protagonisten Lennart dar. Der Überflieger kommt nach dem Abitur an die Uni und studiert: „Irgendwas mit Medien“.

Erwachsenwerden

Während er sich in sein neues Leben einfindet, trifft er immer wieder auf Simon, gespielt von Jano Kaltenbach, seines Zeichens Langzeitstudent und hauptsächlich genervt von Lennart. „Mehr oder weniger gemeinsam müssen die beiden die Herausforderungen des Studiums und des Erwachsenwerdens meistern“, sagt er. Währenddessen werde Lennarts Fernbeziehung zu seiner Schulliebe Inga immer komplizierter.

Die Filmemacher und Team bei der Premiere von „Irgendwas mit Medien“. © Hagen Wolf

Und nach mehreren einsamen Partynächten auf der Eckbank, ergebnislosen Textilkunst- und Audiokursen sowie gescheiterten Anbiederungsversuchen auf Dozierendenebene reflektiere Lennart zum ersten Mal sein Leben, erzählt Muhshoff, der weniger berühmte Vorbilder hat, dafür aber Werke, die ihn beeinflusst haben. Zu eben diesen Inspirationsquellen zählt der Film „Achteinhalb“ von Federico Fellini, der ähnlich wie in einer Mockumentary Biographisches und Fiktionales in einer Spielfilmhandlung verquickt. Und zum Teil auch mit dokumentarischen Stilmitteln.

Youtube

An sein Leben in der Kleinstadt, der Kindheit und Schulzeit in Halver hat Muhshoff überwiegend positive Erinnerungen. Und er hat zu seiner Heimat auch noch eine enge Verbindung. Die Familie lebt noch dort. Zudem feiert er in diesem Jahr zehnjähriges Abi am AFG. Früher jedoch habe er schon so etwas wie eine Kunst- und Kulturszene vermisst, blickt er zurück. Aber es gab ja zum Glück schon Videoplattformen im Netz, über die man sich beweisen und austauschen konnte.

Die offene Struktur des Studiums erlaubte mir, mich als Regisseur, Autor, Darsteller und Cutter auszuprobieren.

Seine Devise damals: „Mit Hilfe von Youtube-Tutorials alles selbst beibringen und mit dem arbeiten, was man so hatte.“ Dazu gehörte ein einfacher Camcorder und auch spontane Projekte aus Eigeninitiative. So seien damals viele Sketche und Kurzfilme für Youtube und die Schule entstanden, das war sicherlich auch eine Hilfe, sich das grundlegendste Wissen übers Filmedrehen anzueignen. „Meine Freundinnen und Freunde hatten eigentlich auch immer Lust darauf, vor oder hinter der Kamera zu stehen. Eltern, das AFG und andere Einheimische haben uns dabei immer gut unterstützt“, so der Regisseur. Und um im Kino Filme zu sehen, sei er immer nach Lüdenscheid gefahren,

An der Trompete im Studio bei den Dreharbeiten. © SASCHA HOECKER

Vor zehn Jahren zeigte er bereits im Sauerland seine Kreativität. Er nahm spontan am Kreativ-Wettbewerb „Dein Spiel! Dein Leben!“ des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend teil. Und überzeugte die Jury mit seinem selbstgedrehten Video. Mit professioneller Unterstützung eines Kölner Filmteams drehte er die Szenen nach, und zur Preisverleihung ging es nach Berlin. Anschließend, nach dem Abi, studierte er ab 2013 Medienkunst- und Gestaltung an der Bauhaus-Uni in Weimar. „Die offene Struktur des Studiums erlaubte mir, mich als Regisseur, Autor, Darsteller und Cutter auszuprobieren.“ Eine prägende Erfahrung sei zudem sein Erasmus-Semester an der Université Aix-Marseille gewesen.

Und jetzt Leipzig, „dort beiße ich mich als freier Regisseur so durch. Ich bin ganz zufrieden, habe Aufträge und Freunde, die im Filmbereich tätig sind“, sagt er. Das Filmgeschäft sei kein einfaches und eine Fortsetzung der MDR-Serie in der ARD-Mediathek ein weiterer Traum, also eine zweite Staffel von „Irgendwas mit Medien“.