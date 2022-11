Investorensuche für Ponywiese: Stadt schreibt interessante Fläche aus

Von: Florian Hesse

Die Ponywiese oberhalb der Polizeiwache. © Florian Hesse

Ein innerstädtisches Filetstück steht in Kürze zum Verkauf.

Halver - Die Stadt will die sogenannte Ponywiese an der Frankfurter Straße oberhalb der Polizeiwache öffentlich ausschreiben. Das beschloss der Hauptausschuss am Montag in einer außerordentlichen nichtöffentlichen Sitzung.

Was genau mit der Fläche passiert, wird sich nach den Bewerbungen potenzieller Investoren und der politischen Entscheidung zeigen. Für die städtebauliche Entwicklung der Halveraner Innenstadt wären mehre Optionen denkbar, bestätigt Bürgermeister Michael Brosch auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers und nach Aufhebung der Schweigepflicht aus der Sitzung.



Vier Aspekte könnten auf dem früheren Gelände der Erbengemeinschaft Wippermann zum Tragen kommen:

Wohnen

Arztpraxen

ein Hotel

Gewerbe.

Zwei dieser Möglichkeiten sollten Bewerber um das Grundstück in ihr Konzept aufnehmen, so die Beschlusslage vom Montag. Für die Auswahl werde ein Gremium aus Politik und Verwaltung gebildet, sagte Brosch weiter. „Wir brauchen etwas, was Frequenz für Einzelhandel und Gastronomie bringt in der Innenstadt“, formuliert es der Bürgermeister. Auf das Thema Hotel beispielsweise sei er mehrfach angesprochen worden.

Mit dem Beschluss zur Ausschreibung verbunden ist eine Zweiteilung der Entwicklung auf den Flächen zwischen Frankfurter Straße und Bahnhofstraße. Denn auch unterhalb der Ponywiese bieten sich interessante Möglichkeiten. „Insgesamt gesehen ist es das Letzte, was wir städtebaulich entwickeln können“, so die Einschätzung Broschs. Das würde den Bereich zwischen dem Werkhof-Bestand und dem Kulturbahnhof betreffen, unter anderem bestanden mit Blechhallen. Vorstellbar seien hier eine neue Wegeführung und die Anbindung an den Parkplatz am Kulturbahnhof. Die Stellplätze sollten dabei erhalten bleiben und auch für Veranstaltungen in Werkhof und Denkhof nutzbar bleiben.

Wie das optisch und inhaltlich aussehen könnte, will man nicht im Rathaus allein entscheiden. Politisch abgestimmt sei die Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs und den Kontakt zu Universitäten herzustellen.