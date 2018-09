Tannenweg: Nächstes Projekt mit sieben Wohnungen in Halver

Investor Franke und Architekt Hedtstück planen größere Einheiten

+ © Hesse Investor Eberhard Franke (links) und Architekt Jochen Hedtstück bauen neue Wohneinheiten am Tannenweg. © Hesse

Halver - Am Tannenweg geht es weiter: Investor Eberhard Franke und der Halveraner Architekt Jochen Hedtstück wollen angrenzend an die bereits erfolgte Bebauung weitere Eigentumswohnungen am Tannenweg in direkter Nachbarschaft des Fachmarktzentrums errichten.