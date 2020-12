Investitionen in Livestreams: Kirche setzt auf digitalen Gottesdienst

Digitale Gottesdienste

+ © Dettlaff-Rietz, Ursula Das Technikteam: Isabelle Kastner, Timo Pulvermacher und Daniel Dreschel (von links) kümmern sich ums Streamen. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Durchschnittlich fast 500 Aufrufe. So oft wurden die letzten sechs Ausstrahlungen des Livestream-Gottesdienstes in der evangelischen Nicolai-Kirche auf der Plattform Youtube angeklickt. Was am Anfang vielleicht als Notlösung gedacht war, könnte nach der Corona-Pandemie dazu führen, dass wieder mehr Menschen die Präsenzgottesdienste besuchen.