Schwieriger Haushalt in Halver: „Wir würfeln das ja nicht aus“ 

Interview mit Halvers Kämmerer Simon Thienel

+ © pleul / DPA Um den Haushalt geht es an diesem Dienstagabend in der Ratssitzung in Halver. © pleul / DPA

Wie bekommt die Stadt Halver die Fäden zusammen, wenn es am Dienstag um den Haushalt geht? Für Politik und Verwaltung ist es in diesem Jahr alles andere als Tagesgeschäft.

Halver - Entscheidungen über mögliche Erhöhungen kommunaler Steuern werden in die Zukunft wirken. Der Verzicht darauf auch.

Mit Kämmerer Simon Thienel sprach Redakteur Florian Hesse.

+ Simon Thienel 1. Beigeordneter, Kämmerer und Personalchef. © Hesse

Herr Thienel, die Beratungen zum Haushalt sind in diesem Jahr schwierig wie in den letzten Jahren nicht. Warum?

Simon Thienel: Unter anderem, weil auch die Stadt Halver Konsument ist wie jeder Bürger auch. Wir brauchen Strom, Gas und haben einen Einbruch bei den Abwassergebühren. Die Kreisumlage steigt und wird weiter steigen. Und das Rathaus muss auch 2040 noch personell gut aufgestellt sein trotz demografischen Wandels. Wir haben ein Auge auf den Hochwasserschutz und stellen uns ökologischen Fragen. Im Rathaus selbst wurde im Stärkungspakt massiv gespart, vielleicht mit Recht, aber das merken wir jetzt an vielen Stellen.

Haben Sie dazu Zahlen?

Die Kreisumlage steigt pro Jahr in einer Größenordnung von 500 000 bis 700 000 Euro. Die angekündigten Umschichtungen beim ÖPNV und einer Co-Finanzierung bei den Kliniken sind nicht genau bezifferbar. Klar ist aber, dass wir in mehrere Risiken hineinlaufen. In der Verwaltung werden in 15 bis 20 Jahren zwei Drittel der Belegschaft von heute in Rente sein.

Ihr Vorschlag und der des Bürgermeisters war eine Anhebung der Grundsteuer B auf 590 Punkte. Eine Mehrheit kriegen Sie dafür nicht. Halten Sie die Erhöhung unverändert für richtig?

Wir würfeln das ja nicht aus. Wir haben das gerechnet, und zwar auch mit Blick auf die Kennzahlen mittlerer Frist. Natürlich stellten wir uns die Frage, ob wir ohne eine Erhöhung auskommen. Wenn aber vorwiegend Erlöse aus Grundstücksverkäufen den Haushalt ausgleichen, ist das zwangsläufig eine endliche Lösung und keine substanzielle Strategie für Jahre und Jahrzehnte. Somit müssen wir eine davon unabhängige Strategie entwickeln.

Glauben Sie denn überhaupt an einen Beschluss zum Haushalt im Rat am kommenden Dienstag?

Definitiv! Ich stehe ja permanent im Gespräch mit allen Beteiligten. Da ist sehr viel in Bewegung. Auch die Politik will zu einem guten Konsens für Halver kommen, davon bin ich überzeugt. Natürlich, viele ringen mit sich. Das kann ich aber völlig nachvollziehen.

Was passiert, wenn der Haushalt keine Mehrheit bekommt?

Ohne Beschluss sind wir nicht handlungsfähig. Aber das ist von niemandem gewollt. Die Inflation ist hoch, die Energiepreise sind es auch.

Kritik entzündet sich auch am Zeitpunkt des Vorschlags zu Steuererhöhungen. Können Sie das nachvollziehen?

Gegenfrage: Gibt es dafür einen richtigen Zeitpunkt? Ich bin seit einem Jahr im Amt. In dem musste ich mir einen Überblick verschaffen, um zu sehen, wie die tatsächliche Lage ist, was erforderlich ist. Das ist mein Job. Und ich bin zusammen mit dem Bürgermeister zur Überzeugung gekommen, dass wir jetzt handeln müssen. Aber ich weiß auch, dass Politik nicht unbedingt denkt wie ein Kämmerer. Das ist auch gut so. Die Linie müssen wir zusammen finden.

Aber warum gerade jetzt der Druck?

Unser Jahresabschluss 2020 ist frisch geprüft. Die Gemeindeprüfungsanstalt ist gerade im Haus. Der Bericht für 2020 zeigt, wie schwierig die Finanzlage trotz des positiven Jahresabschlusses bleibt. Die Eigenkapitalquoten liegen am untersten Ende des NRW-Durchschnitts. In Kurzfassung: Unser Vermögen beruht überwiegend auf Schulden. Und die werden immer teurer.

Wie hoch sind Halvers Schulden denn zurzeit?

Wir stehen bei 44 Millionen Euro bei steigenden Zinsen. Wenn wir bei den Einnahmen nichts machen würden, ist die Ausgleichsrücklage in vier Jahren bei null, wahrscheinlich sogar darunter. Dann sind wir in der gleichen Situation wie vor dem Stärkungspakt. Das ist Fakt und darf auf gar keinen Fall passieren. Glauben Sie mir, ich hätte lieber unrecht, und freue mich auch nicht, Steuererhöhungen vorzuschlagen. Im Gegenteil. Aber wir haben Handlungsbedarf.

Kann eine Stadt nicht auch mit Schulden leben?

Wir können doch nicht so tun, als wären das Schulden einer Stadtverwaltung. Am Ende sind das Schulden aller Halveraner Bürger; Schulden, die ja nicht von selbst verschwinden. Wenn wir früh genug und mit einer moderaten Anhebung kommunaler Steuern ans Werk gehen, vermeiden wir die Folgekosten und den Schock, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Schulden der Verwaltung merkt man als Bürger erst zeitversetzt, vielleicht erst die Kinder und Enkel.

Wir haben jetzt nur über die Grundsteuer gesprochen. Warum haben Sie keine Anhebung der Gewerbesteuer ins Gespräch gebracht?

Am Ende bringt sie nicht so viel wie eine moderate Anhebung der Grundsteuer. Als Wirtschaftsförderer tue ich mich da zugegeben zusätzlich schwer. Gewerbesteuererträge machen nur kurz Halt in Halver und sind ziemlich schnell im Kreishaushalt versunken. Und sie schwankt konjunkturabhängig. Aber ich verstehe auch die Politik, wenn sie Lasten breit verteilen möchte.

Stimmt denn der von manchen erhobene Vorwurf, dass die Stadt Steuern erhöht, um Flüchtlinge unterzubringen?

Eindeutig: Nein! Das steht in keinem Zusammenhang. Ich glaube, ich habe gerade ausreichend dargelegt, wo Probleme stecken – in den vergangenen Jahren, in den kommenden und strukturell. Natürlich kostet das Geld, die Menschen hier unterzubringen, die bestimmt lieber in Odessa Grundsteuer zahlen würden als hier in einer aufgegebenen Kita zu leben. Das ist finanziell nicht unser Hauptproblem und zweitens Daseinsfürsorge. Hier geht es nicht vorrangig um Geld, sondern um Nächstenliebe.