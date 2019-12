Neue Ärztin in Halver ab Januar - das sind ihre Spezialgebiete

Halver - Ab dem neuen Jahr 2020 hat die Stadt Halver eine Ärztin mehr vor Ort.

Ab dem 2. Januar wird es eine neue Ärztin in Halver geben. Dr. Uta vom Heede zieht mit ihrer Praxis in Räume an der Frankfurter Straße 32. Bisher führte sie eine Gemeinschaftspraxis in Ennepetal gemeinsam mit dem Facharzt für Innere Medizin, Martin Brand.

Am Montag, 16. Dezember, wird diese Praxis geschlossen. Martin Brand bleibt mit seiner Praxis dem Standort in Ennepetal treu, während sich Uta vom Heede für Halver als neuen Standort entschieden hat und sich dort ab dem neuen Jahr 2020 niederlässt.

Uta vom Heede wird in Halver als Internistin tätig sein, sie ist aber auch Kardiologin. Bevor sie 2014 die Gemeinschaftspraxis in Ennepetal eröffnete, war sie in den katholischen Krankenhäusern in Hagen sowie als Kardiologin in verschiedenen Praxen tätig. Nun kommt sie mit ihrem Wissen nach Halver.

Die neue Praxis an der Frankfurter Straße 32 in Halvers Innenstadt ist ab Donnerstag, 2. Januar, telefonisch unter der Rufnummer 0 23 53/6 66 66 32 erreichbar.