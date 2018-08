Auf der Turmmitte angelangt

Halver - Vor etwa zwei Monaten begann die Sanierung des Aussichtsturms auf der Karlshöhe. Altes Fugenmaterial und beschädigte Steine werden entfernt. „Wir arbeiten dabei von oben nach unten und sind etwa auf der Hälfte angekommen“, sagt Architektin Cathrin Brückmann.

Nach der langen Hitzephase ist das Wetter nun zum Arbeiten wieder besser geeignet, sagt Brückmann. „Ein paar Tage konnte nicht gearbeitet werden, denn durch die hohen Temperaturen waren die Maschinen überhitzt und sind ausgefallen.“ Das Problem betreffe auch andere Bauunternehmen, denn für die Hitze seien die verwendeten Geräte eben nicht ausgelegt. Die Arbeiten werden von der Firma Meyer aus Preußisch Oldendorf durchgeführt. Das vierköpfige Team um Steinmetz-Meisterin Svenja Schrage arbeitet dabei mit Druckluftwerkzeugen, wie Gesellin Linda Stenke erklärt, die als Polier die Baustelle leitet: „Wir machen zuerst einen Entlastungsschnitt, damit die Steine beim Ausstemmen nicht wegbrechen.“ Dabei werde ein kleiner Drucklufthammer benutzt. „Das ist eigentlich ein Bildhauerhammer, mit dem man filigran arbeiten kann. Wenn man mit gröberem Werkzeug drangehen würde, besteht die minimale Gefahr, Steine kaputt zu machen.“ Mit einer Schleifmaschine werden die noch vorhandenen Reste aus den Fugen entfernt.

„Bei der letzten Renovierung ist komplett mit Zement verfugt worden“, sagt die Architektin. Dieses Material, das bei der letzten Instandsetzung (1990 bis 1992) verwendet wurde, wird bis auf zwei Zentimeter Tiefe herausgestemmt. Darunter kommt auch das alte hellere Fugenmaterial zum Vorschein: Kalkmörtel.

Zementfugen werden ausgestemmt

Ziel sei es, mit den Arbeiten in diesem Jahr möglichst weit zu kommen, damit der Turm gut durch den Winter komme und im nächsten Jahr der zweite Bauabschnitt, zu dem auch der Innenausbau gehört, angegangen werden könne, erklärt Brückmann. Während die Fenster des Turms bereits ausgebaut wurden und momentan instandgesetzt werden, wird am Turm selbst jede einzelne Fuge ausgestemmt und beschädigte Steine entfernt. Wegen der Statik werden allerdings nicht alle brüchigen Steine direkt herausgenommen.

Die Geschwindigkeit, mit der sich die Steinmetze das Mauerwerk hinunter vorarbeiten, variiere dabei, sagt Stenke. „Die Fugen sind von der Härte sehr unterschiedlich. Die weicheren Fugen sind leichter auszustemmen als Zementfugen.“ Die Härte des vor knapp 30 Jahren verwendeten Fugenmaterials hat mit den Schäden am Mauerwerk zu tun. „Durch Fugen atmet eine Wand sozusagen. Auch Feuchtigkeit wird darüber transportiert“, erläutert Brückmann. Der Zementmörtel sei aber nicht atmungsaktiv. „Das Wasser sucht sich dann den leichtesten Weg durch den Stein und dann platzen Steine weg“, ergänzt Stenke. „An manchen Stellen kommen einem die Steine dann entgegen.“

Schäden auch durch rostige Anker

Die Schäden sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Mal fehlen nur wenige Steine, an einzelnen Ecken zeigen sich dagegen größere Lücken im Mauerwerk, weil dort viele beschädigte Steine entfernt wurden. Einige Schäden wurden auch durch rostige Stahlanker verursacht, die erst im Laufe der Arbeiten entdeckt wurden. Diese wurden schon bei der ursprünglichen Errichtung des Turms 1893 zur Stabilisierung verbaut. „Der Rost hat Sprengwirkung, er sprengt Material um sich herum weg“, sagt Brückmann.

+ Diese Probefläche zeigt, wie das Mauerwerk mit möglichst originalgetreuem Kalkmörtel verfugt werden könnte. © Opfermann

Die verrosteten Anker sollen durch neue aus Edelstahl ersetzt werden. Neu wird auch der Mörtel sein. Diesmal wird kein Zementmörtel verwendet, sondern – wie schon 1893 – wieder Kalkmörtel. „Fachleute erstellen eine eigene Rezeptur, die der historischen möglichst ähnlich ist“, sagt Brückmann. Bis das soweit ist und mit dem neuen alten Kalkmörtel gearbeitet werden kann, müssen auch erst die entsprechenden Steine geliefert werden, um die beschädigten auszutauschen.

Bunte Steine und hellere Fugen

Die Sandsteine, die für die Instandsetzung des Aussichtsturms verwendet werden sollen, werden an den historischen Bestand angepasst sein, sagt Architektin Brückmann. Da es sich um Spezialsteine handelt, betrage die Lieferzeit allerdings 13 Wochen, sodass mit der Lieferung erst Mitte September zu rechnen sei. Man habe Steine ausgewählt, die den ursprünglichen in Material und Oberflächenstruktur möglichst ähnlich seien, sagt Brückmann. Auch farblich sollen sie passen, denn: „Der Turm ist sehr bunt.“ Eine einheitliche Farbe gebe es nicht, dazu seien die Steine zu unterschiedlich. „Von blau und schwarz bis gelb, rot und braun ist alles drin, aber es sind keine grellen, sondern erdige Töne“, beschreibt die Architektin die Farbnuancen.

Wie das Mauerwerk nach der Restaurierung aussehen könnte, zeigt eine Probefläche, die zur Begutachtung durch die Denkmalpflege angelegt wurde. Die Musterfugen zeigen, wie man den Turm verfugen könnte. Deutlich wird dabei, wie viel heller der Kalkmörtel ist. „Das optische Bild wird sich etwas verändern, aber es entspricht dem historischen Vorbild“, erklärt Brückmann, denn die innen liegenden Fugen sähen ebenfalls so aus. Der in den 1990ern verwendete Zementmörtel sei eben dunkler als der Kalkmörtel. „Einige Halveraner werden überrascht sein, dass der Turm dann eine leicht andere Erscheinung hat als in den letzten 30 Jahren.“ Aber auch der Kalkmörtel werde noch nachdunkeln. „Das kommt dann dem Gewohnten wieder näher.“