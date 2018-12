32. Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Halver - Der 32. Halveraner Weihnachtsmarkt hat begonnen.

Am Freitag eröffneten Bürgermeister Michael Brosch und Wilhelm Helbert, Vorsitzender des Heimatvereins Halver, die Veranstaltung gemeinsam. Unterstützt wurden sie dabei musikalisch vom Piccolino-Ensemble der Musikschule Volmetal. Abends stand außerdem der Gospelchor The Albert Singers auf der Bühne.

Auf der Bahnhofstraße reiht sich Hütte an Hütte und im Kulturbahnhof tümmeln sich die Kreativstände. Zwei Weihnachtsbäume begrüßen die Besucher des 32. Halveraner Weihnachtsmarkts in der Innenstadt.

Am Samstag (14 bis 20 Uhr) und Sonntag (14 bis 19 Uhr) hat der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt geöffnet. Zahlreiche Stände und Angebote warten auf die Besucher. Am Samstag stattet der Nikolaus den Kindern um 16 Uhr einen Besuch ab.

Bericht folgt

Alles Wichtige zum Weihnachtsmarkt