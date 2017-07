Großbaustelle Humboldtschule 

Bauarbeiten in den Sommerferien

+ © Emanuel Holz Maurer, Fliesenleger, Elektriker, Trockenbauer, Maler und Lackierer, Bodenspezialisten und Klempner arbeiten auf drei Etagen mit Hochdruck an der Fertigstellung der Projekte, die bis Ferienende erledigt sein sollen. © Emanuel Holz

Halver - Ferienzeit ist Bauzeit, zumindest wenn man dabei ausschließlich Schulgebäude in Betracht zieht. So zum Beispiel auch die Humboldtschule in Halver, die derzeit von vielen Handwerkern verschiedener Gewerke im wahrsten Sinne bearbeitet wird.