Info-Veranstaltung des Roten Kreuzes Halver

Halver - Die Blutspende ist der einfachste Weg, Menschenleben zu retten. Doch bei jedem Spendetermin kommt es nicht nur auf die Spender, sondern auch auf die ehrenamtlichen Helfer an, ohne die die Blutspende nicht durchgeführt werden könnte.

Am Mittwoch fand in den Räumen des DRK Halver eine Informations-Veranstaltung für potentielle ehrenamtliche Helfer statt. Neben dem Vorsitzenden des DRK Ortsvereins Halver, André Trimpop, Rotkreuzleiter Werner Neuhoff und der Blutspendebeauftragten Elke Neuhoff waren Hinrich Riemann und Markus Wensing, Mitarbeiter der Servicestelle Ehrenamt im DRK Landesverband Münster, vor Ort. Sie klärten die Anwesenden über die Aufgaben auf, die für ehrenamtliche Helfer vor, während und nach einer Blutspende möglicherweise anfallen.

Unterschiedliche Aufgaben

Dazu gehören zum Beispiel die Hilfe bei der Registrierung der Blutspender, aber auch deren Verpflegung und die Bewerkstelligung der Einkäufe. Eine freundliche Betreuung der Spender sowie eine Begleitung der Neuspender sollen dazu führen, dass sich jeder beim DRK gut aufgehoben fühlt. Auch Werbung sowie Öffentlichkeitsarbeit vor Ort können zu den Aufgaben gehören.

+ Hinrich Riemann von der Servicestelle Ehrenamt informierte über die Aufgaben der ehrenamtlichen Helfer. © Othlinghaus

„Obwohl ehrenamtliche Arbeit natürlich unentgeltlich durchgeführt wird, bietet sie neben dem guten Gefühl, etwas für die Gemeinschaft geleistet zu haben, beim DRK auch noch zahlreiche weitere Vorteile“, erklärt Hinrich Riemann.

Auszeichnungen für herausragende Leistungen

Dazu gehört unter anderem eine Auslagenerstattung sowie die Möglichkeit, kostenfrei DRK-Angebote wie zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Training und vieles mehr zu absolvieren und dazu sogar, wenn notwendig, eine Unterkunft gestellt oder erstattet zu bekommen. Außerdem sind Ehrenamtler auf dem Hin- und Rückweg sowie während der ehrenamtlichen Tätigkeit versichert und werden für herausragende Leistungen mit unterschiedlichen Auszeichnungen geehrt.

Im Rahmen der Info-Veranstaltung zeigten die Verantwortlichen einen Film über den Ablauf einer Blutspende. Das Blut, das nur zu einem kleinen Teil für die Versorgung von Unfallopfern gebraucht wird, sondern überwiegend bei Herz-Kreislauf und Tumorerkrankungen Verwendung findet, wird nach der Spende in seine unterschiedlichen Bestandteile getrennt, um möglichst vielen Patienten damit helfen zu können.

Das erwartet die Helfer vor Ort

Abschließend erklärte die Blutspendebeauftragte Elke Neuhoff noch einmal ausführlich, was die Ehrenamtler vor Ort in Halver erwartet. Insgesamt werden im Jahr jeweils vier Termine in der Ganztagsschule, Mühlenstraße 2, sowie im Bürgerhaus Oberbrügge durchgeführt. „Durch ihre Mithilfe bei der Verpflegung und Betreuung der Spender können die Ehrenamtlichen helfen, den Wohlfühlfaktor für die Spender deutlich zu erhöhen“, betont Elke Neuhoff.

Am Montag, 4. Dezember, findet ab 18 Uhr im DRK-Heim Halver eine weitere, noch konkretere Info-Veranstaltung für potentielle ehrenamtliche Mitarbeiter statt. Bereits am Mittwoch sagten jedoch schon viele der Teilnehmer ihre Hilfe bei Blutspende-Terminen fest zu. Weitere Infos sind auf der Internetseite www.drk-blutspende.de zu finden.