Neu in der Stadt? Besonderes Angebot stellt Halver vor

Von: Monika Salzmann

Teilen

Vom Treffpunkt an der Nicolai-Kirche starteten die Neubürger ihre kleine Tour durch die Stadt. Ziel war die Villa Wippermann. © Salzmann, Jakob

Der Spaziergang führte in Halvers Vergangenheit und wieder zurück.

Halver – Bei strahlendem Sonnenschein hieß Bürgermeister Michael Brosch am Sonntag knapp 20 Neubürger zum traditionellen Neubürgerspaziergang durch Halvers Innenstadt willkommen: „Wir möchten Ihnen den Start in Halver so einfach wie möglich machen“, erklärte er. Den geschichtlichen Teil der von Lena Barz vorbereiteten Veranstaltung übernahm Peter Bell, 1. Vorsitzender des Heimatvereins, der die Gruppe zu einem verkürzten historischen Rundgang mitnahm und aus der Vergangenheit der Stadt viel Wissenswertes lebendig werden ließ. „Es gibt keinen, der Ihnen so viel von Halver erzählen kann“, lobte Brosch.



Vom Treffpunkt an der Nicolai-Kirche, in deren Turm in Höhe des Uhren-Ziffernblattes zwei steinerne Kugeln eingemauert sind, mit denen die Kirche laut mündlicher Überlieferung im 30-jährigen Krieg beschossen wurde, starteten die Neubürger ihre kleine Tour. In der Marktstraße, die einst Kronprinzenstraße hieß, erinnerte Peter Bell an den Besuch des Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen im Hause Wippermann. Als eines der ältesten Häuser Halvers stellte er der Gruppe das Osterhaus an der Frankfurter Straße vor, das den Halveraner Versandshop beherbergt. Osterhaus habe das Haus geheißen, weil es lange Zeit das am weitesten nach Osten gelegene Haus im Ort gewesen sei.



Auch auf das Runde Eck, das 1961 aus verkehrstechnischen Gründen abgerissen wurde, kam er zu sprechen. Bestanden habe das Runde Eck aus drei miteinander verbundenen Häusern. Neben markanten Gebäuden erläuterte Peter Bell den Teilnehmern auch die Herkunft und den Wandel von Straßennamen. Die Frankfurter Straße beispielsweise sei nach Frankfurt benannt worden, weil einige Halveraner Kaufleute in früheren Zeiten mit Pferd und Wagen regelmäßig zur Frankfurter Messe gereist seien.



Von Weitem warf die Gruppe einen Blick auf den 1893 vom SGV errichteten und 1911 von der Stadt übernommenen Aussichtsturm, der von Anfang Mai bis Ende Oktober samstags von 14 bis 16 Uhr geöffnet ist. Am ehemaligen „Kaiserlichen Postamt“ und der früheren Amtssparkasse vorbei, besuchte die Gruppe den Kulturbahnhof, um mehr über die Eisenbahngeschichte Halvers zu erfahren. Dass der Staatsbahnhof Halver am 1. Juli 1910 eingeweiht wurde und 1977 der letzte Zug fuhr, ließ Peter Bell wissen. Neben der Staatsbahn habe es in Halver die Schnurre gegeben, die ihren Bahnhof auf dem heutigen Feuerwehr-Gelände gehabt habe.



Ein kleiner Exkurs galt dem einstigen Halveraner Krankenhaus, bevor sich die Gruppe in der Villa Wippermann dem Ziel ihres Rundgangs näherte. Auf das schmiedeeiserne Eingangstor nach Vorbild des Versailler Schlosses wies der Vorsitzende des Heimatvereins die Gruppe hin. Noch näher lernten die Neubürger die Stadt schließlich durch den Stadtfilm über 50 Jahre Halver kennen. Zur weiteren Orientierung und zum Kennenlernen der Stadt gab’s für jeden eine Tüte mit der druckfrisch erschienenen Infobroschüre für Halver, Wanderkarten und Gutscheinen.