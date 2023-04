Konkreter Vorschlag für Umzug des Bauhofs

Das geplante Gewerbegebiet Leifersberge. © Florian Hesse

Nach verschiedenen Überlegungen ist nun Leifersberge als neuer Standort für den Baubetriebshof im Gespräch.

Halver - Das Gewerbegebiet Leifersberge ist das erklärte Ziel der Verwaltung als neuer Standort für den Baubetriebshof. Im Februar hatte Kämmerer Simon Thienel im Rahmen der Haushaltsplanberatungen die Umsiedlung ins Gespräch gebracht. Im Hauptausschuss am 24. und im Rat am 25. April müsste dazu die Politik noch grünes Licht geben.

Was mit dem Baubetriebshof passiert, ist seit Jahren Thema im Rathaus und in den politischen Gremien. In der jetzigen Form sind das Gebäude und der Betrieb nicht haltbar und zumutbar. Es fehlt Platz, und die Sozialräume sind desolat.



Drei Varianten sind im Grundsatz vorstellbar:



eine umfangreiche Instandsetzung



ein Neubau am jetzigen Standort des Baubetriebshofs an der Elberfelder Straße

ein Neubau an anderer Stelle

.



Zur letztgenannten Lösung tendiert man im Rathaus, nachdem sich bei einer vorläufigen Parzellierung ergeben habe, dass der Baubetriebshof mit einer Fläche von rund 10 000 Quadratmetern in Leifersberge Platz finden könnte, „ohne anderen Interessenten etwas wegzunehmen“, wie Thienel, zuständig auch für die Bauleitplanung, im AA-Gespräch sagt.



Begleitet wurde der Kämmerer dabei vom Halveraner Architekten Dirk Eicker. Mit im Boot bei der Planung ist das Bremer Büro S3 Sasse & Sasse, spezialisiert auf Betriebshöfe.



Fünf „sehr konkrete Bewerber“ hat Thienel auf der Liste für das Gebiet in der Verlängerung der Oststraße. Wichtig gewesen sei, dass kein ansiedlungswilliger Betrieb aus Halver dafür abgewiesen werden müsse.



Bei der Entwicklung des Gewerbegebiets stehen für die Unternehmen ökologische Auflagen im Lastenheft. Die würden in gleicher Weise auch für die Stadt als Bauherr eines neuen Betriebshofs gelten.



Dabei geht es unter anderem um die verkehrliche Erschließung, Begrünung und energetische Standards, die beim Neubau in Leifersberge eingehalten werden müssten.



In der Halveraner Politik hatte Thienel aus den Gesprächen eine grundsätzliche Zustimmung zum Vorhaben herausgehört: „Daraus resultierte interfraktionell eine deutliche Mehrheit für die Absicht, den Kollegen des Bauhofs nunmehr eine greifbare und realistische Lösung zu schaffen, die trotz der aktuellen Baupreise im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung möglich gemacht werden kann“, heißt es in der Vorlage für Hauptausschuss und Rat.



Die finanziellen Größenordnungen hatte der Kämmerer bereits im Februar grob skizziert mit etwa 1,5 Millionen Euro. Für den Haushalt dieses Jahres sind bereits 50 000 Euro als Planungskosten eingestellt.



Als zumindest teilweise Gegenfinanzierung könnte die jetzige Fläche an der Elberfelder Straße verkauft werden. Eine schnelle Lösung wäre der Neubau des Baubetriebshofs in Leifersberge jedoch nicht. Prognostizierter Baubeginn dort wäre im Jahr 2025, so der Stand der Planungen.