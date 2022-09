Wenig Jobs in Bosnien

In ehemaliger Pizzeria: Cevapcici und mehr in Halver

Wenn Irma Zejnilovic von Sarajevo erzählt, dann bekommt man Fernweh. Und es duftet nach Cevapcici während sie das Leben in Bosnien schildert. Da bekommt man Appetit und Reiselust. „Sarajevo ist eine sehr lebhafte und kulturell vielfältige Stadt. Alle Menschen halten zusammen, es gibt nur eine Religion“, erzählt die 17-Jährige vor der großen Fotografie von der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt in ihrem neu eröffneten Imbiss Cevabdzinica Sarajevo.

Mit ihrem Angebot füllen sie den Leerstand, den der tunesische Imbiss Ma Pizza an der Frankfurter Straße 4 hinterlassen hat. Es ist zudem ein kulinarisches Angebot, dass es so noch nicht in Halver gegeben hat. Höchstens nur temporär mit der Cevapcici-Bude auf der Halveraner Kirmes.



Cevabdzinica sind kleine typische Cevapcici-Imbisse, die in den Städten des Balkans ihre kleinen gebratenen, länglichen Hackfleisch-Spezialitäten anbieten. Das große Foto von der Hauptstadt im Imbiss erinnert die Familie jeden Tag an ihre Heimat. Die Ablichtung zeigt auch: Sarajevo ist eine architektonisch bunte Großstadt. Die kulturellen Einflüsse sind vielfältig. Doch es gibt auch viele Probleme in Sarajevo und in ganz Bosnien-Herzegowina. Die Arbeitslosigkeit insbesondere bei jungen Menschen ist hoch. „Es gibt für Jugendliche zu wenig Zukunftsperspektiven in Sarajevo und im gesamten Land. Mit einem attraktiven Job sieht es nicht so gut aus“, erzählt Irma. 2017 lag die Jugend-Arbeitslosenquote in Bosnien bei 45,63 Prozent.



Irmas Vater habe damals als Automechaniker gearbeitet, für ihre Generation gebe es jedoch zu wenig Angebote, erzählt sie. Das gilt auch für die Hauptstadt Sarajevo; im Großraum leben immerhin rund 555 000 Menschen. Und trotzdem schlechte Jobaussichten für die jungen Bosnier. „Deshalb haben wir unsere Heimat vor fünf Jahren verlassen, um in Deutschland eine zukunftsträchtige Arbeit zu finden“, sagt die junge Bosnierin. Vor fünf Jahren verließ die Familie das Land, um im über 1000 Kilometer entfernten Deutschland ein vielversprechenderes Leben zu führen. Dabei hat sich die gesamte vierköpfige Familie auf den Weg gemacht, „es war nicht einfach, den Freundeskreis zu verlassen. Aber die Aussicht auf eine gute Jobperspektive hat uns motiviert“. Und warum ausgerechnet Halver? „Verwandte von uns leben hier. Das war der Grund“, sagt die 17-Jährige.



Auch wenn sie ab und zu Heimweh nach Sarajevo haben, der Umzug habe sich für sie alle gelohnt, erklärt Irma. Mit der Eröffnung des Imbisses habe sich die Familie einen Traum erfüllt; ein eigenes, kleines Lokal mit bosnischen Spezialitäten wie Pljeskavica, ein bosnischer Burger im halben bosnischen Brot mit Zwiebel, Kajmak (Sahnesoße) und Ajvar (Paprikasoße), oder Sudzukice, eine bosnische Rindswurst im Brot mit Zwiebel, Kajmak und Ajvar.



Der Imbiss ist aber nur ein Standbein. Die Familie ist fleißig. Sie nutzt die vielen freien Jobangebote des Landes. Irma geht zur Berufsschule in Plettenberg und möchte anschließend eine dreijährige Ausbildung als Erzieherin an einer Halveraner Kita machen. Schwester Nejra (19) arbeitet hauptberuflich bei Escha und Mutter Katica (44) ist zusätzlich noch als Altenpflegerin im Seniorenheim tätig, wenn sie nicht noch den Kochlöffel im Imbiss schwingt. Vater Hajrudin (44) konzentriert sich hauptberuflich dagegen voll auf die Cevabdzinica Sarajevo. Er ist jetzt Vollzeit-Gastronom im Sauerland statt Automechaniker in Sarajevo.



„Es läuft richtig gut“, sagt Irma. „Wir haben gut zu tun, unsere Cevapcici sind schon sehr beliebt hier“, fügt sie hinzu. Die Halveraner würden die bosnischen Spezialitäten jetzt schon sehr mögen, das sei ihr aus den Stadtgesprächen der Kleinstadt zugetragen worden. Und trotzdem: Ein zweites berufliches Standbein könne nicht schaden, ist sie sich sicher. Im Falle der Familie Zejnilovic sind es dann drei zweite Standbeine – sinnvoll in Zeiten von Corona, Ukrainekrieg und Inflation mit den hohen Energie und Lebensmittelpreisen. Diese stellen gerade auch die Gastronomie vor eine große Herausforderung. Es ist aber auch die berufliche Abwechslung. Ein Job ausschließlich in der Gastronomie würde Irma nicht reichen, erklärt sie. Irma möchte sich auch noch anderweitig verwirklichen – in der Arbeit mit Kindern.



Bei so viel Familienpower sieht die Zukunft rosig aus. Gemeinsam ist man stark. „Der Zusammenhalt ist einfach groß, in unserer Familie und unter Bosniern insgesamt“, sagt Irma und lächelt. In Deutschland vermisse sie ab und zu den Zusammenhalt. Deshalb sei das Heimweh manchmal groß. Es bleibt jetzt nur noch der Urlaub, um Freunde und Bekannte in Sarajevo zu besuchen. Aber die Freude über ihr erfolgreiches gastronomisches Projekt und die positiven Zukunfts- und Jobaussichten überwiegen.