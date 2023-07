Imkerei im Schatten der Schule – ein ganz besonderes Refugium

Von: Frank Zacharias

Teilen

Bienenzucht vorne, Unterricht hinten: AFG-Hausmeister Peter „Pit“ Feest gibt im Schatten des Anne-Frank-Gymnasiums mehreren Bienenvölkern eine Heimat. Den Anstoß dazu gab die Bienen-AG der Schule. © F. Zacharias

Peter Feest, Hausmeister am Anne-Frank-Gymnasium in Halver hat sich rund um seine Wohnung im Schatten der Schule sein eigenes kleines Refugium geschaffen.

Halver – Als er vor 35 Jahren seinen Dienst antrat, hieß sein Arbeitsort noch Aufbaugymnasium, in der Pausenhalle gab´s „Teilchen“ vom Bäcker und der Direktor hieß Erhard Fipper. Aus dem Aufbau- ist ein ganz normales Gymnasium geworden, „Teilchen“ sind längst Geschichte – und der Schulleiter heißt längst Paul Meurer, der schon vor 13 Jahren den Fipper-Nachfolger Hans Beinghaus beerbte. Einer jedoch blieb: Peter Feest. Wenn man „Pit“, wie er an der Schule seit Jahrzehnten genannt wird, also als Institution der Schule bezeichnet, ist das keineswegs zu hoch gegriffen. Auch, wenn er das selber wohl nicht so gerne lesen dürfte.

Wie ein Schulgarten: Rechts geht´s zur Aula, im Hintergrund ist der naturwissenschaftliche Trakt der Schule zu sehen. © Zacharias, Frank

Peter Feest muss nicht im Mittelpunkt stehen, konzentriert sich auf das Wesentliche. Und davon gibt es – neben dem Beruf natürlich – eine ganze Menge. Ganz weit oben ist da natürlich die Familie. Da sind aber auch viele kleine und große Hobbys, die (fast) alle im Garten seiner Hausmeisterwohnung einen Platz haben. Ob Bienen, Hühner oder Tomatenanbau: Peter Feest hat sich im Schatten der Schule ein Refugium geschaffen, einen Rückzugsort, der eigentlich kein echter ist. Denn: Während der Unterrichtszeit gibt es durchaus den einen oder anderen Zaungast – wenn Schülerinnen und Schüler aus der benachbarten Klasse in Peter Feests Garten schauen, die Hühner beobachten und sich von denen manchmal sogar ausgelacht fühlen, weil das Gegacker verdächtig danach klingt.

Und ab und zu können auch Bienen zu Gast im Klassenraum sein: In unmittelbarer Nähe zur Schule stehen Peter Feests Bienenstöcke, in denen derzeit eifrig gewerkelt wird. Pro Volk produzieren etwa 15 000 der eifrigen Insekten Honig, der als einziger der Stadt mit echter AFG-Note angeboten werden kann. Fünf Bienenstöcke nennt Feest sein Eigen, zwei davon stehen in Ostendorf, insgesamt fünf stehen jedoch in seinem Garten. Denn zwei gehören der Bienen-AG des Anne-Frank-Gymnasiums. Und die führte ihn einst zu diesem besonderen Hobby.

Kreativ sein mit der Natur: Zu „Pit“ Feests Hobbys zählen auch das Schnitzen und das Bemalen von Steinen. „Ideen hole ich mir etwa von Pinterest“, verrät er. © Zacharias, Frank

„Vor etwa fünf Jahren hatte mich Lehrer Oliver Henze angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, bei der Bienen-AG mitzumachen“, erinnert sich der AFG-Hausmeister. „Schließlich muss sich ja auch jemand um die Tiere kümmern, wenn etwa Ferien sind.“ Feest willigte ein – und war schnell Feuer und Flamme für die Arbeit mit den emsigen Tieren. „Ich habe dann einen Lehrgang bei Stefan Heinrich an der Heesfelder Mühle besucht, der uns durch das Bienenjahr begleitet hat. Das war klasse.“ Und für den heute 63-Jährigen war schnell klar: Das will ich auch machen. „Ich sehe mich aber eher als Bienenbegleiter denn als Imker. Da gibt es ja komplexe Ausbildungen“, sagt Peter Feest, der sein Wirken nicht zu hoch hängen will. Wer ihn beim Begutachten der Stöcke und Bienen begleitet, merkt aber schnell, dass er mit Begeisterung dabei ist – und dabei auch noch eine echte Spezialität entstehen lässt.

Zigtausende Bienen in unmittelbarer Nähe zu den Schülern: Ein Problem, sagt der Hausmeister, sei das nie gewesen. „Natürlich verirrt sich eine einzelne Biene schon mal in den Klassenraum. Aber dann passiert ja nichts“, sagt Feest. Grundsätzlich seien die Insekten friedlich – es sei denn, sie fühlen sich oder ihr Volk bedroht. Etwa, wenn der Imker an ihren Honig will. Da hat Feest dann auch schon mal durchaus intensive Erfahrungen gemacht, da sein Körper allergisch auf Bienenstiche reagiert.

Fast schon ein „Schul-Bauernhof“: In Peter Feests Garten genießen auch zehn Hühner den Blick in den benachbarten Klassenraum. © Zacharias, Frank

„Einmal lag ich deshalb sogar im Krankenhaus“, sagt der Hobby-Imker, der von seiner Leidenschaft dennoch nicht ablassen will. Dafür macht ihm die Arbeit mit den fleißigen Bienen einfach zu viel Freude. Eine Freude, die er an vielen Stellen in dem Garten in Sichtweite zur Schule hat: etwa mit seinen zehn Hühnern, dem Quittenbaum, den prächtig wachsenenden Tomatenpflanzen oder den Gurken, die Peter Feest selber zieht. Und dann sind da noch die Hobbys wie Schnitzen, Grillen und das kunstvolle Bemalen von Steinen.

Kreativ sein mit der Natur: Zu „Pit“ Feests Hobbys zählen auch das Schnitzen und das Bemalen von Steinen. „Ideen hole ich mir etwa von Pinterest“, verrät er. © Zacharias, Frank

Alle Leidenschaften Peter Feests haben irgendwie immer mit der Natur zu tun. Alles sorgt für den notwendigen Ausgleich zum Job, der für „Pit“ seit 35 Jahren eine echte Berufung ist. Der manchmal aber auch für echten Ärger sorgen kann – wenn sich etwa Unverbesserliche zum Gelage auf dem Schulhof treffen und er ihre Hinterlassenschaften am nächsten Morgen wegräumen muss. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.