Ihr Schulhoftraum: Kinder aus Halver machen bei Wettbewerb mit

Von: Sarah Reichelt

Die Regenbogenschüler haben zusammen mit Lehrern ihre Ideen für einen Schulhof festgehalten. © Regenbogenschule

Um Schulhofträume geht es bei einem Wettbewerb, an dem die Regenbogenschule in Halver mitmacht. Dafür wurden Ideen gesammelt und zu Papier gebracht.

Halver – Als „grau und trist“ empfinden viele Schülerinnen und Schüler sowie Eltern der Regenbogenschule ihren derzeitigen Schulhof am Pestalozziweg. Dies möchten der Förderverein der Schule und das Kollegium der Grundschule ändern. Aus diesem Grund beteiligt sich die Schule am Standort in Halver dieses Jahr an der Aktion Schulhofträume. Diese Aktion fördert die nachhaltige und naturnahe Umgestaltung von modernisierungsbedürftigen Außenbereichen. Zu gewinnen gibt es bis zu 15 000 Euro für die Umgestaltung eines Schulhofes. Gesponsert vom Deutschen Kinderhilfswerk, Rossmann und Procter & Gamble erwarten die Juroren und Jurorinnen ein Projekt, bei dem Kinder, Lehrkräfte und Eltern zusammenarbeiten, teilt die Regenbogenschule mit.

In einer Aktionswoche haben die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse ihre Schulhofträume zu Papier gebracht. Dabei ist eins deutlich geworden: „Die Kinder wünschen sich mehr Spielgeräte, Sitzplätze, mehr Schatten und noch viele andere nachvollziehbare Dinge“, heißt es vonseiten der Schule. „Die Erfüllung des Delfinariums oder der Achterbahn“ sei natürlich schwer, jedoch möchte der Förderverein den Schulhof für die Kinder verschönern, „damit die Schüler einen Begegnungsplatz zum Spielen, Entdecken und Freundschaften schließen haben“, so die Schule weiter. Bei dem Wettbewerb Schulhofträume bemüht sich der Förderverein gemeinsam mit der Stadt Halver um ein grünes Klassenzimmer. Rund 20 000 Euro seien für die Anschaffung der Materialien nötig.