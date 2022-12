Kostal: Was wird aus dem Werk in Halver?

Von: Florian Hesse

Teilen

Die Zukunft der Kostal-Niederlassung in Halver ist weiter unklar. © Florian Hesse

Die Zukunft des Kostal-Werkes in Halver ist weiter ungeklärt.

Halver - Keine Autos auf dem Parkplatz, kein Mensch auf dem Gelände. Ans Telefon geht keiner mehr. Bei Kostal in Halver scheint bereits zwischen den Feiertagen auf den ersten Blick der Plan umgesetzt: Der Betrieb sollte zum Jahresende aufgegeben werden als erste der Betriebsstätten, von denen sich das Lüdenscheider Traditionsunternehmen trennen will.

Betroffen davon sind nach letzten Informationen des Allgemeinen Anzeigers etwa 40 Beschäftigte. Die Kostal-Gruppe hatte Ende Juni, direkt vor den Sommerferien, angekündigt, alle Produktionsstandorte der Kostal Automobil Elektrik in Deutschland in Lüdenscheid, Meinerzhagen und Halver bis Ende 2024 auslaufen lassen zu wollen. Bis zu 1000 Arbeitsplätze sind von den Schließungen betroffen.



Mitte Oktober legte die Geschäftsleitung nach mit der Aussage in einer Betriebsversammlung, dass Halver früher aufgegeben werden soll, und zwar bereits Ende 2022. Die Beschäftigten sollten demzufolge zunächst auf die Standorte Lüdenscheid und Meinerzhagen verteilt werden. Der Betriebsrat war über den Schritt der Konzernleitung vor der Bekanntgabe nicht informiert, hieß es zum damaligen Zeitpunkt.



Auf diesen Kenntnisstand verweist auch die Industriegewerkschaft Metall im Gespräch mit der Redaktion. „Wir befinden uns noch in der Informationsphase“, sagt der 2. Bevollmächtigte der Metallergewerkschaft im Märkischen Kreis, Fabian Ferber. Was mit dem Standort Halver geschieht, ist zurzeit somit offen.



Die Niederlassung in Halver ist ein Stück Unternehmensgeschichte für den Stammsitz in Lüdenscheid. Noch weist die Kostal-Homepage die Gründung in Halver im Jahr 1960 als Erfolgsgeschichte aus: „Sichtbarer Ausdruck des Wachstums und Erfolgs von Kostal sind die Erweiterungen und die Gründung neuer Produktionsstätten. Die erste Zweigniederlassung – wenige Kilometer vom Stammsitz in Lüdenscheid entfernt – wird in Halver gebaut. Auch wenn Kostal in den folgenden Jahrzehnten international expandieren wird, um seinen Kunden zu folgen, bekennt sich das Unternehmen klar zum Standort Deutschland. So wird 45 Jahre nach der Gründung der ersten Zweigniederlassung in Halver die 12. Deutsche Niederlassung in Hagen eröffnet“, heißt es in der Darstellung der Kostal-Unternehmenschronik.