Hygieneampel: „Gastro-Pranger“ oder Orientierungshilfe?

Halver - Grünes Licht für die Hygieneampel – jedenfalls im Landtag. Denn der hat kürzlich mit den Stimmen von SPD, Grünen und Piraten das „Gesetz zur Bewertung, Darstellung und Schaffung von Transparenz von Ergebnissen amtlicher Kontrollen in der Lebensmittelüberwachung“ beschlossen. Was bedeutet das allgemein und für Betriebe in Halver speziell? Dazu hat sich der Allgemeine Anzeiger umgehört.

Nach einer Übergangsphase von drei Jahren, in der die rund 150 000 Lebensmittel-Betriebe in NRW freiwillig das neue Qualitätssiegel nutzen können, sind Unternehmen verpflichtet, die Ergebnisse von Untersuchungen der kommunalen Lebensmittelkontrolleure zu veröffentlichen.

Die sogenannte Hygieneampel funktioniert folgendermaßen: Je mehr Mängel in den Firmen – von der Metzgerei über Bäckereien bis zu Restaurants – festgestellt werden, um so mehr Risikopunkte gibt es. Wo keine oder wenige Verstöße diagnostiziert werden, gibt es ein grünes Signal. Bei mehreren schwerwiegenden Mängel taucht Rot auf. Statt ursprünglich binnen drei Monaten sind jetzt innerhalb von sechs Wochen Überprüfungen dieser Negativbewertung vorgesehen. Das sei laut Grünen-Landtagsabgeordneten Norwich Rüße ein „Entgegenkommen“. Von den Oppositionssprechern wird das neue Gesetz allerdings als bürokratischer „Gastro-Pranger“ gewertet, der Hotel- und Gaststättenverband NRW hält das Gesetz sogar für „rechtswidrig“. Auch verschiedene Lebensmittelbetriebe in Halver sehen den neuen Erlass eher kritisch.

"Es wird sich gar nichts verändern"

„Es wird sich gar nichts verändern“, sagt Reiner Wiebel, der die Fleischerei Wiebel am Bächterhof 7 bereits in fünfter Generation führt. „Die Gesetze gibt es ja schon, wir werden kontrolliert, und wenn wir die Vorgaben nicht einhalten, sind Bußgelder möglich. Durch das neue Gesetz wird allenfalls die Dokumentation weiter in den Vordergrund, aber über die Qualität von meinem Fleisch sagt das nichts aus“, sagt der Metzgermeister.

+ © Ludwig Er könne es sich ohnehin nicht vorstellen, dass es Betriebe gibt, die im gelben oder roten Bereich landen würden. „Das kann man sich besonders in einer kleinen Stadt wie Halver nicht erlauben, dann würden ja keine Kunden mehr kommen.“

Bei Döner 2000 an der Frankfurter Straße wird das neue Gesetz kritisch betrachtet. „Wenn die Bewertung ein- oder zweimal nicht so gut ausfällt, dann hat ein Betrieb in Halver nicht mehr viele Chancen. Hier spricht sich so etwas schnell herum“, berichtet Inhaber Muhsin Konuk, Für ihn bedeutet die Hygieneampel mehr Bürokratie und eine stärkere Konkurrenz unter den Betrieben. „Letztendlich entscheidet aber der Geschmack der Kunden, wo sie hingehen. In den 27 Jahren, die wir Döner 2000 schon betreiben, hatten wir auch nie Schwierigkeiten mit den Kontrollen“, fügt er hinzu.

+ © Ludwig Weniger kritisch sieht Frauke Knaf vom Restaurant Kulturbahnhof das neue Gesetz. „Im Prinzip ist es nicht verkehrt, dass dem Kunden eine Orientierungshilfe geboten wird. Der Gast kann ja meistens nicht sehen, was sich in der Küche abspielt. Die Umsetzung ist allerdings ein wenig schwierig“, sagt sie. Wenn lediglich an einem Tag kontrolliert werde, spiegele das zudem nicht den gesamten Betrieb wider. „Jeder kann schlechte Tage haben. Dann sorgen zum Beispiel Kleinigkeiten für eine schlechte Bewertung, obwohl in der Küche alles in Ordnung ist.“

„Immer mehr Büroarbeit“

In den vergangenen Jahren sei außerdem schon viel Büroarbeit dazu gekommen. „Man kann sich kaum noch auf seinen eigentlichen Job konzentrieren, weil man fast mehr vor dem Schreibtisch sitzt.“ Dass sich durch das neue Gesetz viel ändern wird, glaubt auch Frauke Knaf nicht. „Die Kunden gehen dahin, wo sie sich wohl fühlen und es ihnen schmeckt. Ich weiß nicht, ob sie dann so sehr darauf achten, wie die Kontrolle ausgefallen ist. In den letzten Jahren war bei uns außerdem immer alles gut. Von daher werden wir einfach so weitermachen, wie bisher.“