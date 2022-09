Hubschrauber in der Luft: Polizei sucht 73-Jährigen aus Seniorenheim

Von: Sarah Reichelt

Ein Hubschrauber der Polizei kam zum Einsatz in Halver. © Daniel Schröder

Am Donnerstagabend war er nicht am Himmel zu übersehen: Ein Hubschrauber der Polizei flog über Halver und suchte nach einer vermissten Person. Aus einem Seniorenheim war ein 73-Jähriger verschwunden.

Halver - Die Meldung ging am Donnerstag um 17.38 Uhr bei der Polizei ein. Ein Mann aus dem Haus Waldfrieden wurde vermisst. Es handelte sich um einen 73-jährigen Bewohner der Einrichtung. Der Mann sei Richtung Wald verschwunden, hieß es.

Zunächst wurden - wie in solchen Fällen üblich - der Nachbereich sowie die Pflegeeinrichtungen abgesucht, erklärt Christof Hüls, Sprecher der Polizei im MK, am Freitagmorgen auf Nachfrage. Weil der 73-Jährige nicht gefunden wurde, forderte die Polizei einen Hubschrauber an. Die Hummel 4 stieg in die Luft und sucht nach dem Mann. Allerdings ohne Erfolg: Es gab „keine Sichtung“, sagt Hüls.

Positive Nachricht um 19.20 Uhr

Kurze Zeit später konnten alle Beteiligten aber aufatmen: Der 73-Jährige wurde gefunden. In der Innenstadt an der Ecke Jugendheim- und Frankfurter Straße tauchte der Senior auf und konnte wieder zurück in die Einrichtung gebracht werden. Um 19.20 Uhr wurde er gefunden. Damit war der Einsatz nach knapp zwei Stunden beendet.

Erst vor etwas mehr als einer Woche wurde eine vermisste Person aus einer Senioreneinrichtung in Halver ebenfalls gesucht.