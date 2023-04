Gegen Notstand: Neuer Pflegedienst geht an den Start

Von: Florian Hesse

Teilen

Daniel Hamm und Irene Hamm starten mit dem ambulanten Pflegedienst Homecare in Halver an der Lohstraße im Juni. © Carlos Margarido /Fotostudio Kohl

Der Schwerpunkt liegt bei Hilfen im Alltag.

Halver - Zum 1. Juni will in Halver ein neuer ambulanter Pflegedienst den Betrieb aufnehmen. Seinen Hauptsitz wird er in Halver an der Lohstraße 16 nehmen, dem frühere Sitz des Pflegedienstes „In guten Händen“, der im März geschlossen hatte. Von der Lohstraße aus will er pflegebedürftig Menschen im gesamten Kreis unterstützen, mit Ausnahme von Iserlohn.

„Wir sind Franchisenehmer bei ,Homecare – die Alltagshelfer’ und bieten die gesamte häusliche Pflege und Betreuung an bis auf die medizinische Versorgung“, umreißt Daniel Hamm, der zusammen mit seiner Mutter Irene die Geschäftsführung innehat, das Ziel.



Dazu biete man eine stundenweise Betreuung und Pflege bei hilfsbedürftigen Menschen im Märkischen Kreis an, „wobei der Mensch im Fokus steht und man sich darum kümmert, worum ein ,typischer’ Pflegedienst sich kaum kümmern kann. Und das ist wirklich: Zeit mit dem Menschen zu verbringen“.



Personell benötige man für den Dienst eine Pflegedienstleitung und eine Stellvertretung. Weil man aber keine medizinischen Leistungen erbringe, benötige man darüber hinaus keine examinierten Fachkräfte, sondern als Mitarbeiter Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, die für ihre Tätigkeit geschult würden, so Hamm weiter.



Es gehe darum, neben der Grundpflege beispielsweise bei Spaziergängen zu begleiten, Essen zu reichen oder Gesellschaftsspiele zu spielen – durchweg Aufgaben, die bei anderen Diensten aufgrund des Zeitdrucks kaum möglich seien. Aus diesem Grund sei nun erstes Ziel die Netzwerkarbeit mit anderen Diensten, die diesen zeitlichen Aufwand gar nicht stemmen könnten, so die Idee von Homecare, das sich als Franchisegeber die zeitintensive Betreuung und Unterstützung auf die Fahnen geschrieben hat.



Er gehe von einer raschen Expansion seines neuen Dienstes aus. Wie viele Mitarbeiter erforderlich würden, lasse sich aber nicht voraussagen. Angedacht sei, dass dort, wo die Leistungen nachgefragt würden, die künftigen Mitarbeiter auch in der Nähe wohnten, um die Fahrtzeiten gering zu halten. „Es macht keinen Sinn, dass jemand aus Nachrodt kommt, um Menschen in Halver zu betreuen“, so die Überlegung.



Sich als Franchise-Nehmer an das vorhandene Modell anzulehnen, sei insofern sinnvoll, weil man beispielsweise im Bereich des Marketings wie auch bei formalen Anforderungen wie bei der Zulassung durch die Kassen von der vorhandenen Erfahrung profitiere. Erreichbar sein wird der neue Dienst unter der Rufnummer 0 23 53/6 35 93 00 und mobil unter 01 76/24 64 23 93.