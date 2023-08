Hohenzollernpark: Sanierung kann beginnen

Von: Florian Hesse

So sieht die geplante Wegeführung nach der Sanierung im Hohenzollernpark aus. © Stadt Halver

Nach langem Warten soll es jetzt schnell gehen mit der Herrichtung und ökologischen Aufwertung der innerstädtischen Anlage.

Halver – Der Antrag der SPD-Fraktion liegt schon ein bisschen zurück. Am 19. November 2018 regte sie an, ein Konzept für die Sanierung des Hohenzollernparks zu erstellen. Am Mittwoch, 2. August, 11 Uhr, wurden die Angebote geöffnet. Und jetzt soll es schnell gehen. Bereits der Volkstrauertag 2023, der 19. November, könnte in der grundsanierten Parkanlage stattfinden.



Nach fast fünf Jahren und dem langen Ringen um Fördermöglichkeiten, nach den Ausgangsplanungen der städtischen Architektin Katrin Siegmund und der Feinplanung des Büros Finger Bauplan ist es nun soweit. Der in die Jahre gekommene Park soll attraktiver werden, weniger versiegelt und ökologisch hochwertiger. Das Lastenheft ist umfangreich. Vorgesehen sind die



umfassende Entsiegelung von bisher versiegelten Flächen zur besseren Versickerungsfähigkeit

umfangreiche Pflanzungen auf der Projektfläche wie Blühstreifen und Sträucher

Insekten- oder Fledermaushotel

Ertüchtigung vorhandener Natursteinmauern

Austausch und Ergänzung von Sitzgelegenheiten

Errichtung von insektenfreundlichen Leuchten und LED-Bodeneinbaustrahlern

Errichtung von Infotafeln zur Sensibilisierung der Besucher für die Folgen des Klimawandels und den Wert der städtischen Bäume für das Kleinklima in der Stadt

Errichtung von „Parkbarrieren“ gegen wildes Parken auf den Grünstreifen.

Außerdem: Der Hohenzollernpark soll barrierefrei zugänglich werden. Das Wegesystem orientiert sich an den tatsächlich genutzten Wegen. Die „Trampelpfade“ der Besucherinnen und Besucher werden Grundlage der neuen Planung.

Die ökologischen Erwägungen, abgestimmt übrigens mit der Halveranerin Britta Koslowski (Naturgarten & Ko.) aus Carthausen, waren Bestandteil des im vergangenen Jahr bewilligten Förderantrags. Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung bezuschusst mit dem Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ 90 Prozent der Gesamtkosten von rund 220 000 Euro.



Ohne die Zuwendung des Bundes wäre alles beim Alten geblieben. Allein aus Eigenmitteln der Stadt wäre der Park nie neugestaltet worden, geht aus dem Ratsbeschluss von 2022 hervor.