Hohe Belastung für Apotheken: Fiebersaft und Antibiotikum sind Mangelware

Von: Thilo Kortmann

Apotheker Claus Wunderlich mit dem gerade sehr seltenen Fiebersaft. © Thilo Kortmann

Der Medikamentenmangel stellt Apotheker vor große Herausforderungen. Die Suche nach Ersatzwirkstoffen.

Gizem Gülec ist verzweifelt auf der Suche nach Paracetamol oder Ibuprofen. Nicht für sich, sondern für ihre dreijährige Tochter. Die Lüdenscheiderin hat lange Zeit in Halver gelebt, jetzt wohnt sie in Lüdenscheid. „Ich habe meine Ärzte noch in Halver. Ich gehe hier auch zu den Apotheken, denn in Lüdenscheid ist es noch schlimmer mit dem Medikamentenmangel für Babys und Kleinkinder“, sagt Gülec.

Lüdenscheiderin fährt für Medikamente nach Halver

In Halver bekomme sie wenigsten ab und zu noch kleinere Mengen an fiebersenkenden Medikamenten. „Meine Tochter hat 40 Grad Fieber, ist seit 14 Tagen krank. Sie ist sehr schlapp.“ Schon seit Mai habe es kaum Medikamente für Kinder mehr gegeben. Zuhause habe sie noch eine kleine Menge an Ibuprofen und wenige Zäpfchen. Doch Zäpfchen nehme sie leider nicht an. In der Kleinstadt hätte sie noch ein Fläschchen Ibuprofen bekommen können, doch Horten oder auch Hamsterkäufe sind ihr fremd.



„Es ist gerade so wenig vorhanden, und ich habe noch etwas zuhause. Dann nehme ich anderen, die gerade gar nichts haben, nicht auch noch was weg“, erklärt die Mutter. Einer Freundin, die für ihre Tochter nichts mehr hatte, habe sie ein Zäpfchen gegeben. „Man hilft sich gegenseitig in der Not“, sagt sie. Ihre Ärzte würden stattdessen Wadenwickel empfehlen, die guten alten Hausrezepte.



Zum Medikamenten- kommt der Mitarbeitermangel

Bis nach draußen stehen die Kunden an der Alten Hirsch-Apotheke an der Frankfurter Straße. „Fiebersäfte, Hustensäfte, Zäpfchen, Antibiotika – der Mangel ist momentan dramatisch“, erklärt Inhaber Claus Wunderlich. Zwar finde man oft immer noch einen Ausweg, in den seltensten Fällen könne das vom Arzt verschriebene Medikament besorgt werden.



Vor zwei Jahren habe man noch große Vorräte an diesen Mitteln gehabt, weil sich alle wegen Corona durch Abstand halten und Atemschutzmasken viel besser geschützt hätten. Während Corona hätten die großen Pharmaunternehmen dann die Produktionen von Grippemitteln heruntergefahren, sagt Wunderlich. Durch die Materialknappheit wie Glas wird die Produktion von Fiebersäften zurzeit erschwert.



„Es wird nicht immer das Medikament der ersten Wahl.“ Wegen der Suche nach Ersatzmedikamenten, sei zusätzliche Arbeit entstanden. Die Nachfrage sei derzeit jedoch riesig, 35 bis 40 Prozent mehr Kundschaft gebe es als in den Vormonaten. Viele große Hersteller wie Ratiopharm kämen der großen Nachfrage nicht mehr hinterher. „Es fehlt zum Beispiel Glas zur Herstellung der Medikamenten-Fläschchen“, erklärt Wunderlich, der seit 1987 die Apotheke zusammen mit seiner Ehefrau führt. Zu dem Medikamentenmangel kommt auch noch ein Mitarbeitermangel. Viele von Wunderlichs Angestellten sind derzeit an Grippe erkrankt – „Jeden Tag muss ich schauen, wer überhaupt arbeiten kann.“



Nur kleinere Mengen

Auch in der Atlantis-Apotheke stehen die Menschen an, sind auf der Suche nach Paracetamol oder Ibuprofen. „Es herrscht Knappheit. Besonders bei Fiebersäften und Antibiotika“, sagt Mitarbeiterin Nadine Thomas. Zwar bekomme man immer mal wieder kleinere Mengen von den gerade äußerst raren Medikamenten, aber der Alltag werde längst von der aufwendigen Suche nach Ersatz bestimmt. „Oft müssen wir mit Ärzten telefonieren, ob der Patient das Ersatzmedikament auch nehmen darf. Das belastet zusätzlich und nimmt mittlerweile einige Arbeitszeit in Anspruch“, sagt Nadine Thomas: „Diese Knappheit ist katastrophal