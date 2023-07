Hochzeitswald am Winkhof: Erste Maßnahmen vom Ökoprojekt

Von: Carolina Ludwig

Bestandsaufnahme: Je heller die Flächen, desto mehr Verbesserungspotenzial sehen die Fachleute. © Stadt Halver

Das städtische Ökoprojekt in Kooperation mit der Heesfelder Mühle schreitet voran. „Von der Quelle bis zur Mühle“ sollen insgesamt 25 Hektar ökologisch entwickelt, aufgewertet und renaturiert werden. Im September sollen nun erste Schritte und Ergebnisse der Vorarbeiten vorgestellt werden.

Halver – „Zwischenzeitlich waren einige Vorarbeiten zu leisten, bis es nun auch endlich an die ersten Maßnahmen gehen kann“, verkündet Kämmerer Simon Thienel. Beauftragt wurde zunächst Umweltplaner Ingo Bünning vom Münsteraner Büro „biopace“ – einem Büro für Planung, Ökologie & Umwelt – eine Biotoptypenkartierung vorzunehmen. Heißt: Die entsprechenden Flächen wurden untersucht und in Kategorien eingeteilt, um das Verbesserungspotenzial zu erkennen. Ziel ist es, die zwölf Hektar aus städtischem Besitz und die 13 Hektar aus dem Besitz der Heesfelder Mühle in ein Naturparadies zu verwandeln. Wasserrückhaltung und Wiedervernässung, Schwammlandschaften, Feuchtwiesen und Auenwälder waren im Gespräch, als das Projekt erstmals im vergangenen Herbst vorgestellt wurde. So möchten die Stadt Halver und die Heesfelder Mühle nicht nur klimatischen Veränderungen, Dürren und dem damit einhergehenden Verlust von Lebensräumen und Artenvielfalt begegnen, sondern vor allem auch einen Ausgleich zum Gewerbegebiet Leifersberge schaffen. „Greift die Stadt in die Landschaft ein, muss sie einen Ausgleich schaffen“, erklärte Simon Thienel noch im Frühjahr.

Für das Projekt möchte die Stadt über vier Jahre etwa eine Million Euro in die Hand nehmen. Welche Maßnahmen genau umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Womit begonnen wird, steht allerdings fest: „Wir starten am Winkhof mit dem auf Antrag der CDU politisch beschlossenen ,Hochzeitswald‘, der in unser Projekt eingebettet wird“, teilt Simon Thienel mit. Genau dort soll auch am 5. September um 16 Uhr eine Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit stattfinden. Förster Ulrich Ackfeld, der von der Stadt beauftragte Biologe Ingo Bünning, die Klimaschutzbeauftragte der Stadt Karla Luchterhand, Bürgermeister Brosch und natürlich die beiden Projektpartner Simon Thienel und Klaus Brunsmeier von der Heesfelder Mühle sollen vor Ort sein.

Bürgerinnen und Bürger sind ebenso eingeladen wie Vertreter von Landwirtschaft, Forst, Politik und Verwaltung. Mitglieder der Fraktionen des Arbeitskreises Energie und Umwelt und des Ausschusses für Planung und Umwelt sollen zudem im Vorfeld ergänzende Informationen bekommen. „Der Termin findet zu Beginn der neuen Sitzungsperiode statt, damit die gewonnenen Erkenntnisse auch mit in die politische Arbeit aufgenommen werden können“, erklärt Thienel.

Das Projekt sei inhaltlich und dimensional für die Stadt Halver das erste dieser Art, weshalb der Kämmerer um Verständnis bittet, dass möglicherweise noch nicht jeder einzelne Planungs- und Maßnahmenpunkt bis ins Letzte abgestimmt ist. „Aber dennoch kann und soll in einem transparenten Prozess der Fortschritt der Überlegungen und ,ersten Taten‘ dargelegt werden, da es ja auch noch durchaus interessanten Input der Besucher geben kann, den es mit aufzunehmen gilt“, betont er.