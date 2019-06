Hitzewelle sorgt für ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz

Halver - Jetzt ruft die Hitze die Feuerwehr sogar auf ungewöhnlichem Terrain auf den Plan.

Denn: Es muss nicht immer brenzlig zugehen, damit die Feuerwehr ausrückt. So ist der Halveraner Löschzug Stadtmitte in dieser Woche in ganz Halver unterwegs, um den Baubetriebshof beim Wässern von Bäumen und Pflanzen zu unterstützen.

Am Mittwoch waren die Helfer an der Süd- und Markstraße im Einsatz, um der Natur etwas Gutes zu tun, aber auch rund ums Rathaus sowie an der Hagener Straße und im Hohenzollernpark wurde und wird gegossen, damit die Natur angesichts der Hitze Überlebenschancen hat.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Wehr im heißen Sommer ausgeholfen, als es um die Bewässerung im Stadtgebiet ging.

